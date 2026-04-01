Antonio Attolini Murra criticó la boda del influencer Un Tal Fredo en la reserva de Cuatro Ciénegas, Coahuila, al señalar que el evento habría causado “daños irreversibles” en el área protegida.

Aunque celebró que Un Tal Fredo eligiera su tierra natal para casarse, Attolini acusó que la música, las luces y la afluencia de personas afectaron la zona, lo que derivó en una clausura por parte de Profepa.

El diputado local por Morena llamó a revisar el Plan de Manejo Integral de reservas naturales.

Antonio Attolini asegura que boda de Un Tal Fredo causó gran daño en Cuatro Ciénegas

El diputado de Coahuila, Antonio Attolini, exhibió el desastre que habría dejado la boda que Un Tal Fredo hizo en la reserva de Cuatro Ciénegas, argumentando que incluso tuvieron que clausurar tras los rezagos.

Attolini argumentos que la música, las luces, la cantidad de personas, entre otros detalles, causaron “daños irreversibles” en la reserva, lo que llevó a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) a clausurar las instalaciones.

Si bien celebró que el influencer haya decidido casarse en su tierra natal, acusó que el interés particular por su evento no debía estar por encima de la protección de la reserva natural.

“Hay que ser muy respetuosos de el lugar (...) Hoy por hoy, en Cuatro Ciénegas, el Río Mezquite y muchas otras zonas [turísticas] de la ciudad se encuentran clausuradas por el daño ambiental irreversible que se causó por tantas cosas; logística, luces, gente”. Antonio Attolini, diputado.

Incluso, el diputado señaló que para hacer el evento se debió pedir autorización de Profepa, hecho que no ocurrió llevando a la clausura.

La boda de @UnTalFredo la semana pasada provocó que la @PROFEPA_Mx clausurara el Río Mezquite y otros sitios turísticos del Pueblo Mágico de #Cuatrociénegas, Coahuila.



En la semana en el que inicia el periodo vacacional de primavera, hoteleros y prestadores de servicios están… pic.twitter.com/kFP6n6ahBm — Antonio Attolini Murra🌹 (@AntonioAttolini) March 30, 2026

Cuatro Ciénegas es reabierto y Attolini llamada a revisar el Plan de Manejo Integral de reservas naturales

Attolini acusó que la boda de Un Tal Fredo causó “daños irreversibles” en Cuatro Ciénegas, Coahuila, pero ante la reapertura llamó a revisar la normativa para estos eventos en las reservas naturales.

El diputado explicó que la normativa para estos eventos consta en el Plan de Manejo Integral de la zona, mismo que se diálogo con el turismo y los parámetros de instituciones de los tres órganos de gobierno como el municipio de Cuatro Ciénegas y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mismo que debería tener una revisión.

Asimismo, llamó a establecer “multas y sanciones” a quiénes dañen reservar como Cuatro Ciénegas con los eventos que se realicen ahí.