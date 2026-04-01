La boda del influencer Alfredo Cantú, conocido como Un Tal Fredo, en la reserva de Cuatro Ciénegas, Coahuila, desató polémica por realizarse en un área natural protegida.

El evento, celebrado el 21 de marzo de 2026 junto a su pareja Adrián Álvarez, generó especulaciones sobre un posible cierre del Río Mezquites.

Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aclaró que la clausura se debió a la extracción irregular de agua en tres pozos sin concesión, y no por la boda del creador de contenido.

Boda de Un Tal Fredo en Cuatro Ciénegas causa polémica

El creador de contenido, Un Tal Fredo, celebró su boda con Adrián Álvarez el 21 de marzo de 2026 en Cuatro Ciénegas, Coahuila, pero este hecho desató polémica por lo que implicaría.

El que el influencer decidiera usar este espacio que es una reserva protegida por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) causó controversia por las implicaciones ambientales que tendría, pues además su boda fue de varios días.

Sin embargo, según la información brindada por Polli Padilla, el hecho pudo haber sido ilegal, así como irresponsable por parte de Un Tal Fredo por los daños que pudo causar, pero la realidad es otra.

Debido a que la reserva de Cuatro Ciénegas es un sitio turístico, sí se pueden hacer actos públicos siempre y cuando se siga la normativa impuesta por Conanp.

Es decir, el influencer pagó lo correspondiente para su boda en la reserva de Cuatro Ciénegas, de modo que si esto implicó un daño los responsables serían aquellos que aprobaron el evento.

¿El Río Mezquites fue clausura por la boda de Un Tal Fredo? Conagua lo aclaró

A cinco días de la polémica boda de Un Tal Fredo en la reserva de Cuatro Ciénegas, la Comisión Nacional de Agua (Conagua) clausuró la reserva por hallazgo en el Río Mezquites de la zona.

Debido a la polémica que levantó el evento, se creyó que Conagua clausuró el Río Mezquites por daños luego de la boda del influencer, pero no fue así.

A través de un comunicado, Conagua informó que a través del Organismo de Cuenca Río Bravo (OCRB) y agentes de Guardia Nacional (GN) se clausuró el Río Mezquites por la “extracción irregular de agua”.

Compartiendo que la clausura se logró por el trabajo colaborativo de Conagua, OCRB, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Conanp, con el objetivo de proteger Cuatro Ciénegas.

La clausura fue por tres pozos “que operaban sin concesión” con extracción ilegal de agua del río que forma parte de la reserva de Cuatro Ciénegas.

Conagua informa la clausura de Cuatro Ciénegas, Coahuila. (@LCAlatorre)

Conagua informa la clausura de Cuatro Ciénegas, Coahuila. (@LCAlatorre)

Conagua clausura tomas clandestinas de agua en Cuatro Ciénegas, Coahuila. (@LCAlatorre)

Conagua clausura tomas clandestinas de agua en Cuatro Ciénegas, Coahuila. (@LCAlatorre)

Sin embargo, a cinco días de la clausura, el Hotel Hacienda 1800 -operador turístico de la reserva- informó que Cuatro Ciénegas fue reabierto el 31 de marzo de 2026.

Se habla de un trabajo en conjunto con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, para una reapertura pronta por el impacto económico que tiene la reserva para la comunidad con el turismo.

De modo que tanto el Río Mezquites, también llamado Río San Marcos, las Dunas de Yeso y la Mina de Mármol, vuelven a operar con normalidad en Cuatro Ciénegas.