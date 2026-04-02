Ante la polémica que se desató por la clausura de la reserva en Cuatro Ciénegas, Coahuila, el influencer Un Tal Fredo ya respondió si asume su responsabilidad.

Un Tal Fredo fue claro con su postura sobre el impacto de su boda de cuatro días en Cuatro Ciénegas, asegurando no es el primero que hace un evento en la reserva.

Un Tal Fredo asegura que el cierre de la reserva de Cuatro Ciénegas no fue por su boda

El influencer Un Tal Fredo, ya reaccionó a la polémica que dejó con su boda en la reserva de Cuatro Ciénegas, asegurando que la clausura por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no fue por su evento.

En Instagram Stories compartió un post donde difundió la noticia de que Cuatro Ciénegas había sido reabierto, exponiendo que la reserva estaba abierta para las vacaciones de Semana Santa.

Asimismo, subrayó “no clausuraron por mí jajaja”, explicando que no es la primera vez que se hace un evento en la reserva natural de Cuatro Ciénegas.

“Pueden ir a Cuatro Ciénegas esta semana santa. No clausuraron por mí jaja, no soy el primer evento que se hace en las minas o dunas” Un Tal Fredo, influencer.

Por otra parte, ante las acusaciones donde se aseguraba que en su evento se contaminó el Río Mezquites y por ello se llevó al cierre, lo negó puntualizando que hicieron ejercicio “afuera”.

“Hicimos ejercicio afuera y usamos los kayaks como todos los que van jaja”. Un Tal Fredo, influencer.

Un Tal Fredo también llamó a “darle una oportunidad a la naturaleza” aunque las críticas a su boda caigan en restar el atractivo de Cuatro Ciénegas.