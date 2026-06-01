El Gobierno de Coahuila informó sobre el caso de una niña de 9 años que acusó públicamente a su padre de haberla tocado indebidamente tras un festival en Piedras Negras.

“En cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley del Sistema Estatal para Garantizar los Derechos Humanos de Niñas y Niños del Estado de Coahuila, así como de la Convención sobre los Derechos del Niño, el DIF Municipal de Piedras Negras, Coahuila, brindará la asistencia social, jurídica y psicológica necesaria tanto a la menor como a su madre” Jacobo Rodríguez. Alcalde de Piedras Negras, Coahuila

El alcalde Jacobo Rodríguez pidió a las autoridades estatales y municipales garantizar los derechos de la infancia y brindar asistencia social, jurídica y psicológica.

La menor de edad quedó bajo custodia temporal de su madre, Vica Torres Arocha, mientras la Fiscalía Estatal de Coahuila realiza peritajes y evaluaciones.

El caso se mantiene en proceso judicial con medidas de protección.

Vica Torres Arocha recupera la custodia de su hija

El alcalde de Piedras Negras, de 38 años de edad, informó que la menor ya se encuentra bajo resguardo de su madre, Vica Torres Arocha, así como se le está brindando la atención necesaria.

Cabe mencionar que la custodia es temporal y se mantendrá vigente hasta que un juez emita una sentencia definitiva en un juicio familiar o dicte una nueva orden que la reemplace.

Vica Torres recuperó la custodia a un mes de haberla perdido. Su exesposo, Eduardo Alejandro Morales Cervera, la solicitó argumentando violencia por parte de la madre.

Ella aceptó haber dado una cachetada a su hija porque hizo algo que ya le había pedido no hacer; no obstante, aseguró que se trató de “un caso aislado mas no recurrente”.

Pero la autoridad no la escuchó y otorgó la custodia al padre, quien se desempeñaría como apoderado jurídico del municipio de Piedras Negras y cuenta con múltiples nexos dentro de las instancias ministeriales de la localidad.

Al enterarse que Eduardo Alejandro Morales tocó indebidamente a su hija, quiso recuperar a la menor de edad, pero policías se lo impidieron ya que cuenta con una orden de restricción.

Por ello, aprovechó las cámaras y el interés convocó una serie de manifestaciones con el objetivo de ser escuchada por autoridades, pero sobre todo, parar el abuso.