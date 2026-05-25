La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió de una marcha en la Ciudad de México (CDMX), misma que también tendrá movilizaciones en Oaxaca.

El objetivo de la marcha de la CNTE que iniciará hoy 25 de mayo de 2026, culminará con un plantón en el Zócalo de la CDMX, mismo que solo se retirará si hay “voluntad política”.

La CNTE confirma movilizaciones en CDMX con plantón en el Zócalo

Hoy habrá movilizaciones de la CNTE en la CDMX y Oaxaca, confirmó el Maestro Luis Alberto López de la Sección 22 en entrevista con Azucena Uresti.

López informó que tras un consenso se determinó que las movilizaciones por la Coordinadora iniciarán hoy, con una asistencia del 20 por ciento en la CDMX para la manifestación y el 80 por ciento de la plantilla lo haría desde Oaxaca.

Según los planes de la movilización en la CDMX, iniciarán desde el Ángel de la Independencia a las 9:00 am y culminarán hasta llegar a la plancha del Zócalo de la capital.

Sin embargo, advirtió que su presencia en el Zócalo no terminará hoy, después de ello realizarán un plantón con fecha indefinida.

Respecto a Oaxaca tras la manifestación realizarán una asamblea estatal donde se determinarán las acciones por la CNTE a nivel nacional para los próximos días.

Anteriormente, la CNTE había anunciado que la marcha nacional la realizarían el 1 de junio. Sin embargo, las acciones oficiales se determinarán hoy en la asamblea estatal en Oaxaca.

Por otra parte, López aseguró que para las acciones del 1 de junio se unirá el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Plantón en el Zócalo por la CNTE se retirará solo si hay “voluntad política”

El Maestro López informó que habrá plantón en el Zócalo de la CDMX a partir de hoy y aseguró que la CNTE se retirará hasta que exista “voluntad política” por el gobierno de Claudia Sheinbaum.