La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reclamaron a Claudia Sheinbaum la falta de atención a sus demandas, a lo que ella respondió que el gremio faltó a dos reuniones previas.

Durante su visita en Morelos, Sheinbaum fue interceptada por la CNTE y reclamaron los compromisos pendientes en materia educativa y laboral; “no engañaste”, dijo una maestra de la coordinadora.

CNTE confronta a Sheinbaum por atención a sus demandas; ella acusa que líderes no han asistido a reuniones

Maestros de la CNTE encararon a Sheinbaum con consignas y reclamos ante la exigencia del gremio por derogar la reforma al sistema de pensiones y mejorar las condiciones salariales del magisterio.

CNTE reclama atención de Sheinbaum y ella asegura que faltaron a dos reuniones previas (Captura de pantalla)

Pese a que la presidenta intentó hablar, los reclamos de los maestros eran más fuertes, por lo que ella acusó que los líderes de los representantes de la CNTE no han asistido a dos reuniones previas.

Una de las maestras presentes justificó la ausencia de la CNTE en las reuniones con el gobierno federal diciendo que se estaban manifestando, además de que no existían las condiciones para el diálogo.

El intercambio entre la presidenta y la CNTE refleja las dificultades que persisten entre el gobierno federal y el magisterio, uno de los sectores sociales con mayor capacidad de movilización en México.