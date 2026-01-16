El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, solicitó la instalación de un grupo de trabajo interinstitucional entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Poder Legislativo, con el objetivo de analizar la seguridad, criterios técnicos y mecanismos operativos del Tren Interoceánico y el Tren Maya.

La propuesta busca generar un espacio formal de diálogo que permita anticipar riesgos, prevenir incidentes y fortalecer la supervisión legislativa en proyectos estratégicos encabezados por las Fuerzas Armadas.

Clemente Castañeda plantea revisión del Tren Interoceánico y Tren Maya tras recientes incidentes

El senador por Jalisco señaló que el accidente ocurrido en Oaxaca en el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec evidenció la necesidad de que el Poder Legislativo mantenga una interlocución institucional permanente con las Fuerzas Armadas respecto a las obras de infraestructura que encabezan.

A este caso se suman tres accidentes registrados en el Tren Maya: el descarrilamiento de un vagón por una falla en el sistema automatizado en Yucatán en 2024; la volcadura de un vagón de carga en Quintana Roo; y un choque entre dos unidades, también en Yucatán, durante 2025.

Clemente Castañeda subrayó que el Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de impulsar espacios de análisis y coordinación interinstitucional que permitan conocer los riesgos operativos, así como los planes de acción implementados en estas obras estratégicas.

En este sentido, destacó que la creación del grupo de trabajo permitiría identificar áreas de mejora, prevenir futuros accidentes y fortalecer la legitimidad y confianza ciudadana en proyectos clave para el desarrollo regional y la integración logística del país.

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ha sido presentado como un proyecto clave para el desarrollo regional y la integración logística del país. Sin embargo, el accidente registrado recientemente ha generado preocupación entre comunidades locales, personas usuarias potenciales y especialistas en materia de transporte acerca de la eficiencia y seguridad de estos mega proyectos. Clemente Castañeda

Objetivos del grupo de trabajo propuesto por Clemente Castañeda

El coordinador parlamentario detalló que el grupo de trabajo tendría como objetivos principales:

Establecer un canal permanente de comunicación entre el Poder Legislativo y las Fuerzas Armadas sobre proyectos de infraestructura. Analizar de manera técnica e integral el estado de los proyectos ferroviarios, con énfasis en el Tren Interoceánico. Evaluar riesgos operativos, financieros y sociales asociados a estas obras. Formular recomendaciones para mejorar la seguridad, transparencia y eficiencia. Fortalecer la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones.

Finalmente, Castañeda sostuvo que desde Movimiento Ciudadano se impulsa una visión democrática basada en el diálogo republicano, los contrapesos institucionales y el acceso a información técnica oportuna, como herramientas fundamentales para la toma de decisiones informadas y la prevención integral de riesgos para las personas usuarias de estos proyectos.