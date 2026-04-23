Javier May posiciona a Tabasco como referente nacional en deporte tras la inauguración del nuevo Palacio de los Deportes y la consolidación de 500 becas para atletas de alto rendimiento.

La inauguración, realizada en Villahermosa, refleja el impacto de la inversión pública en el sector deportivo. Además, el mandatario estatal anunció la construcción de villas deportivas, con el objetivo de que atletas de comunidades alejadas puedan hospedarse en la capital sin interrumpir su preparación.

Tabasco se consolida como referente deportivo con impulso de Javier May

El gobernador destacó que el deporte es una prioridad en Tabasco, al considerarlo un motor de transformación social con efectos positivos en las comunidades.

La obra del Palacio de los Deportes fue reconstruida en tiempo récord con una inversión superior a 24 millones de pesos, luego de años de abandono e inconclusiones en administraciones anteriores.

Como parte del fortalecimiento al sector, el gobierno estatal incrementó el número de becas deportivas de 300 a 500 beneficiarios, ampliando el respaldo a jóvenes talentos.

Asimismo, se proyecta una nueva etapa con la construcción de villas deportivas, que facilitarán la preparación de atletas de todo el estado.

Tabasco rompe récord de atletas rumbo a Olimpiada Nacional 2026

Los resultados respaldan la estrategia deportiva, ya que Tabasco rompió por segundo año consecutivo su récord de clasificados a la Olimpiada Nacional 2026, al alcanzar 375 atletas, superando la cifra previa de 307.

Este crecimiento refleja el impacto de una política enfocada en el alto rendimiento y el desarrollo integral de las y los deportistas.

En representación de los atletas, la medallista internacional Valentina Padrón Talavera destacó que el deporte en Tabasco vive su mejor momento, con inversión histórica en becas e infraestructura que fortalece el talento local.