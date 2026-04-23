Con el objetivo de impulsar la autosuficiencia alimentaria y fortalecer la producción pecuaria, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, encabezó la entrega de 100 paquetes del programa Crédito Ganadero a la Palabra.

Este programa tuvo una inversión inicial de 29 millones de pesos, donde se distribuyeron mil novillonas y 100 sementales a pequeños productores de Tabasco, fortaleciendo la confianza con productores.

Javier May destaca avance hacia autosuficiencia alimentaria en Tabasco

Durante su mensaje, el gobernador señaló que la meta para el 2026 es entregar más de 7 mil novillonas y 700 sementales, destacando que hasta la fecha el programa se ha extendido a tres municipios con una inversión de 87 millones de pesos.

Tabasco proyecta entregar más de 7 mil novillonas y 700 sementales en 2026. (cortesía)

Cada paquete del programa Crédito Ganadero incluye 10 novillonas y un semental de alta calidad genética para mejorar la producción y contar con un hato ganadero que cumpla con todos los estándares internacionales.

Por otra parte, autoridades del sector agropecuario resaltaron que este programa prioriza a pequeños productores al mismo tiempo que garantiza reglas de operación. Uno de los datos destacados es la participación de mujeres, quienes representan 34% de las constancias entregadas hasta el momento.

Tabasco proyecta entregar más de 7 mil novillonas y 700 sementales en 2026. (cortesía)

Con este plan, el gobierno de Tabasco busca reactivar la ganadería, generar desarrollo rural y mejorar la disponibilidad de alimentos producidos en la propia entidad.