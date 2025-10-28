Chuy Lizárraga es un cantante de música regional mexicana, conocido como La cara alegre de la banda.

El 28 de octubre de 2025, el cantante Chuy Lizárraga se solidarizó con agricultores de maíz durante un bloqueo en Morelia y amenizó el momento cantando.

¿Quién es Chuy Lizárraga?

Jesús Cruz Lizárraga es un cantante originario de Mazatlán, Sinaloa, conocido por su trayectoria en grupos como Los Pillos y La Original Banda el Limón.

En 2004 fundó su propia banda a la que llamó Chuy Lizárraga y su Tierra Sinaloense.

Chuy Lizarraga (Instagram/@yochuylizarraga)

¿Qué edad tiene Chuy Lizárraga?

Chuy Lizárraga nació el 9 de noviembre de 1976; actualmente tiene 48 años de edad.

¿Quién es la esposa de Chuy Lizárraga?

Chuy Lizárraga está casado con Rosario Ramírez desde 2018.

¿Qué signo zodiacal es Chuy Lizárraga?

Chuy Lizárraga es Escorpio y las personas bajo este signo zodiacal son apasionadas y persistentes.

Chuy Lizárraga le canta a los agricultores en apoyo a sus manifestaciones (Especial )

¿Cuántos hijos tiene Chuy Lizárraga?

Chuy Lizárraga tiene cinco hijos; dos de su primer matrimonio y tres de su segundo matrimonio.

¿Qué estudió Chuy Lizárraga?

No se tiene información del grado académico de Chuy Lizárraga.

¿En qué ha trabajado Chuy Lizárraga?

Chuy Lizárraga supo que quería dedicarse a la música desde pequeño, trabajó en centros nocturnos para pagar las inscripciones a concursos de canto.

Formó parte de bandas como:

Los Pillos

Sensación de Coyotitlán

La Original Banda el Limón

En 2004 inició su carrera como solista y se enfocó en cantar música regional mexicana.

Chuy Lizárraga se ganó el apodo de ‘La Cara alegre de la banda’.

La música de Chuy Lizárraga evolucionó y ha tenido gran éxito en plataformas digitales como YouTube y Spotify.

En 2025 lanzó su Capibaras tour junto a El Coyote, lanzando varias fechas en México.

En octubre de 2025, Chuy Lizárraga quedó en medio de una bloque en Morelia y mostró su solidaridad a campesinos cantándoles ‘La feria de las flores’ de Jorge Negrete.