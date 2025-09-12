El choque de un tráiler con una pipa en una zona cercana de la caseta de Apodaca, en Nuevo León, durante la tarde de este 12 de septiembre, provocó explosión.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente vehicular tuvo lugar sobre el Nuevo Periférico, en inmediaciones del parque industrial Kronos, mismo que ya se encuentra cerrado ante la explosión.

Lo anterior debido a que medios locales han dado a conocer que tras el choque de tráiler con pipa ocurrido a unos metros de la caseta de Apodaca, ya es atendido por cuerpos de emergencia.

Chocan tráiler y pipa cerca de la caseta de Apodaca; reportan explosión

La tarde de este viernes 12 de septiembre se registró una explosión en inmediaciones de la caseta de Apodaca, Nuevo León, debido al choque de un tráiler con una pipa.

Sobre los hechos, medios locales reportan que se trató de un accidente vehicular en el que participaron 2 unidades de carga, pues se asevera que fue un choque de un tráiler con una pipa.

Dado que se indica que los servicios de emergencia ya se encuentran trabajando en el lugar, también se informa que se encuentra cerrada la circulación vehicular en el Nuevo Periférico.

De momento no se ha emitido información oficial relacionada con la explosión que se registró luego del accidente, por lo que no se sabe si hay personas lesionadas.

Videos de la explosión por choque de tráiler con pipa en caseta de Apodaca

Por medio de redes sociales se han compartido diversas imágenes y videos en los que se muestra el incendio que se desarrolló luego de la explosión por choque de tráiler con pipa en caseta de Apodaca.

En una de las grabaciones que se han difundido, se puede apreciar que el accidente protagonizado por las 2 unidades de carga, tuvo lugar justo debajo de un puente que atraviesa el Nuevo Periférico.

En otro de los videos que fue captado por un automovilista que cruzó por el mismo lugar del choque de este 12 de septiembre, se puede ver que el tráiler y la pipa se impactaron de forma lateral.

Lo anterior debido a que en el clip se aprecia por las condiciones posteriores al accidente, que el trailer habría golpeado a la pipa, debido a que esta última quedó entre las góndolas y el muro de contención.

A pesar de ello, de momento ninguna autoridad o funcionario se ha pronunciado públicamente sobre el choque del tráiler con la pipa cerca de la caseta de Apodaca, por lo que no hay más detalles oficiales.