La tarde del jueves 2 de octubre se registró un choque múltiple en Ecatepec, Estado de México, en el que se vio involucrado un camión de volteo del mismo municipio.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, se trató de un accidente vehicular que tuvo lugar sobre la Avenida México Poniente en la Colonia Santa María Tulpetlac, que dejó 14 lesionados.

Los datos indican que en el choque múltiple en Ecatepec que dejó un saldo de 14 lesionados, participó un camión municipal, una unidad de transporte público y un auto particular.

Sobre lo ocurrido, la alcaldesa Azucena Cisneros compartió un mensaje en su cuenta de X, en el que detalló que el accidente ocurrió en la Avenida México Poniente en la Colonia Santa María Tulpetlac.

En el lugar de los hechos, apuntó la presidenta municipal, chocaron 3 unidades vehiculares, un camión de volteo del municipio de Ecatepec, una combi de pasajeros y un automóvil particular.

Derivado del choque múltiple, agregó, se registró un saldo de 14 lesionados, todos ellos con heridas menores que fueron atendidos de forma oportuna por elementos de Protección Civil y Bomberos.

Choque múltiple en Ecatepec ocurrió por camión municipal que se quedó sin frenos

En torno al choque múltiple en Ecatepec ocurrido la tarde del jueves 2 de octubre, se difundió en redes sociales un video en el que se muestran los momentos exactos en los que se produjo el accidente que dejó 14 lesionados.

En el video que fue captado por una cámara de seguridad, se puede apreciar de forma clara que el choque múltiple fue provocado por el camión municipal, ya que se se observa que la unidad se habría quedado sin frenos.

Lo anterior debido a que en la grabación se puede ver que la unidad de carga pesada, comenzó a deslizarse hacia abajo sobre la pendiente de la misma Avenida México Poniente.

Ante la mirada de decenas de personas y automovilistas que estaban en el sitio, el camión del municipio recorrió varios metros hacia abajo y no fue hasta que chocó que pudo detener su marcha.

A pesar de la evidencia en video que se ha difundido en redes sociales, hasta el momento el ayuntamiento de Ecatepec no ha admitido la responsabilidad y se desconoce si se han iniciado investigaciones o hay personas detenidas.