Hoy jueves 14 de agosto, ocurrió un accidente en la Avenida Observatorio de la Ciudad de México (CDMX), donde el choque de una camioneta provocó el cierre de la circulación.

Los hechos ocurrieron cerca de 7:00 de la mañana en Avenida Observatorio, en la alcaldía Miguel Hidalgo, pasando el Periférico, donde un vehículo sufrió un choque cuando circulaba en dirección hacia Avenida Constituyentes, en la zona de Tacubaya.

Debido al accidente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX establecieron perímetro en la zona, a la cual también se trasladaron los equipos de emergencia de la Cruz Roja para auxiliar a las víctimas del choque.

Accidente en Avenida Observatorio CDMX: Conductor quedó atrapado en un vehículo por el choque

En el contexto del accidente que se registró en Avenida Observatorio de la CDMX, un conductor quedó atrapado al interior de un vehículo, por lo que los servicios de emergencia hacen todo lo posible para liberarlo.

En redes sociales circulan imágenes de los hechos posteriores al choque cerca del Periférico, donde una camioneta color rojo sufrió una volcadura luego de impactarse con un auto color negro, donde quedó atrapado el conductor del coche.

En este sentido, se encuentra cerrada la zona de Avenida Observatorio en dirección hacia Avenida Constituyentes, en la zona de Tacubaya, debido a la presencia de la Cruz Roja y de los policías de la SSC-CDMX que acudieron a este punto para socorrer a las víctimas.

¿Cómo reportar una emergencia?

El Gobierno de México indica que el 911 es el número para reportar todo tipo de emergencia o accidente, ya que esta línea permanece habilitada para homologar los servicios en ese sentido.

El número permite acceder de manera más rápida a los siguientes servicios:

Atención a todo tipo de emergencias: A todos los servicios de emergencia como bomberos, protección civil, policía, se accede en un mismo número

Incendios forestales: Este número también permite a los usuarios comunicarse directamente con la Comisión Nacional Forestal (Conafor)

Un atención calificada y con protocolos homologados: Todas las personas que operan el 9-1-1 fueron capacitadas y evaluadas conforme a un programa desarrollado por la Facultad de Psicología de la UNAM.

Protocolos de primeros auxilios telefónicos: Las personas que operan el 9-1-1 están preparadas para brindar primeros auxilios telefónicos en las 11 emergencias médicas más frecuentes, para salvaguardar la vida de quien necesita ayuda mientras llegan al lugar los servicios médicos.

Atención con perspectiva de género: En coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) se incorporaron protocolos para la atención especializada para las víctimas de violencia de género.

Localización automática de la llamada: El sistema permitirá identificar el lugar desde el que se efectuó la llamada de emergencia, tanto de teléfonos fijos como celulares, lo que permitirá ubicar las unidades de auxilio más cercanas para brindar atención más rápida y precisa.

Coordinación entre agrupaciones “bajo un mismo techo”, para una mejor atención: Se mejora la coordinación entre corporaciones que prestan servicios de emergencia ubicándolos dentro de los centros de atención de emergencia, lo que agiliza el despacho de las unidades y evita duplicidades y desperdicio de recursos.

Los servicios de emergencia del 911 se mantienen activos las 24 horas del día y durante los 365 días del año.