Con el objetivo de fortalecer la relación amistosa entre España y Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez se reunió con el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, para abordar temas de economía, agroalimentación, cultura, turismo y educación.

Durante la reunión, la gobernadora explicó que Madrid es la ciudad invitada en la Feria Nacional de San Marcos, por lo que se abre una gran oportunidad para generar vínculos y posicionar a Aguascalientes como un socio estratégico de España.

“Quiero agradecer al embajador de España en México que hoy esté aquí en Aguascalientes; estuvimos platicando sobre temas económicos, del campo, turismo, seguridad y educación para que podamos seguir creciendo aquí en esta gran tierra. Vamos a seguir avanzando mucho en estos temas y, sobre todo, en la relación de amistad que tenemos con España” Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

Aguascalientes busca posicionarse como socio estratégico para España (Cortesía)

España y Aguascalientes se convierten en socios estratégicos

Duarte Cuadrado agradeció a la mandataria y expresó su disposición de trabajar de la mano del Estado para impulsar proyectos estratégicos que beneficien a ambas regiones.

“Quiero expresar mi agradecimiento a la gobernadora Tere Jiménez; me pongo a tu disposición para mejorar esta relación que va más allá de lo económico o comercial, más bien es una relación de amistad, casi familiar, culturalmente muy unida a Aguascalientes” Juan Duarte, Embajador de España en México

El diplomático destacó la relevancia del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, cuya próxima firma permitirá facilitar el acceso de productos hidrocálidos no solo al mercado español, sino al resto de los países miembros del bloque europeo. Asimismo, manifestó su interés en impulsar una mayor presencia de empresas españolas en Aguascalientes, especialmente en sectores estratégicos.

Finalmente, el gobierno de Aguascalientes presentó a Juan Duarte los indicadores del Estado en materia económica y de seguridad pública, posicionándose como una de las entidades más seguras dentro del país.

A la reunión asistieron representantes de la Embajada de España en México, así como integrantes del gabinete estatal, quienes coincidieron en que el fortalecimiento de la relación con España contribuye a la proyección internacional de Aguascalientes y a la diversificación de sus vínculos económicos y culturales.

Con este encuentro, el gobierno de Tere Jiménez reafirma su estrategia de diplomacia subnacional, orientada a consolidar alianzas que impulsen el desarrollo económico, la promoción turística y el intercambio cultural, posicionando a Aguascalientes como un actor relevante en el escenario internacional.