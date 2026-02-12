La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, presentó el Programa General de la edición 198 de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) 2026, considerada la celebración más importante de Latinoamérica por su dimensión artística, cultural y turística.

Desde el Colegio de San Ildefonso, en la Ciudad de México, detalló que la feria se realizará del 18 de abril al 10 de mayo de 2026, consolidándose como uno de los principales motores de turismo y derrama económica del país.

Feria Nacional de San Marcos 2026 reunirá más de 2 mil eventos: Tere Jiménez

Tere Jiménez destacó que la llamada “feria de ferias” ofrecerá más de 2 mil eventos, de los cuales el 80 por ciento serán gratuitos, con espectáculos de talla mundial en música, cultura, deporte y gastronomía.

Subrayó que Aguascalientes es uno de los estados más seguros del país, lo que permitirá que visitantes nacionales e internacionales disfruten de la celebración en un ambiente familiar y ordenado.

Uno de los principales atractivos será el Foro de las Estrellas Nissan, que contará con 23 conciertos gratuitos con artistas de reconocimiento internacional y nacional.

Cartelera del Foro de las Estrellas 2026

18 de abril: Entre Amigos

19 de abril: Luis Ángel “El Flaco”

20 de abril: Bryndis por Siempre

21 de abril: Goo Goo Dolls

22 de abril: J Balvin

23 de abril: Lara Campos

24 de abril: La Sonora Santanera

25 de abril: Andrea Bocelli

26 de abril: Álex Fernández y Conjunto Primavera

27 de abril: Orquesta Sinfónica Militar

28 de abril: Kany García

29 de abril: El Mimoso

30 de abril: José Carreras, Kenny G y López Yáñez

1.º de mayo: Función de Lucha Libre

2 de mayo: Audre y Nuna, Eric Nam y Milli

3 de mayo: Foreigner

4 de mayo: Kumbia Kings y Mi Banda El Mexicano

5 de mayo: Grupo Frontera

6 de mayo: Mägo de Oz

7 de mayo: Lila Downs

8 de mayo: David Guetta

9 de mayo: Paulo Londra

10 de mayo: Empire of the Sun

Además, el Foro del Lago contará con presentaciones de Jumbo, Caloncho, Gepe, Hello Seahorse, entre otros artistas, fortaleciendo la oferta musical del evento.

Madrid y Chihuahua, invitados de honor en San Marcos 2026

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, calificó la verbena abrileña como un imperdible para los mexicanos, al representar una ventana internacional para la promoción de tradiciones y patrimonio cultural.

En esta edición, la Comunidad de Madrid, España, y el estado de Chihuahua participarán como invitados de honor, fortaleciendo el intercambio cultural y la proyección global de la feria.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, destacó que la participación de su estado en la FNSM refuerza la visión compartida de desarrollo y cooperación entre entidades.

El presidente del Patronato de la FNSM, José Ángel González Serna, destacó que la edición 2026 fortalecerá la proyección internacional de la feria y su impacto económico en Aguascalientes.

El programa también incluye el serial taurino más importante de Latinoamérica, con figuras internacionales como Andrés Roca Rey y Daniel Luque, así como destacados toreros mexicanos.

Tere Jiménez presenta el programa de la FNSM 2026, con más de 2 mil eventos y artistas internacionales en Aguascalientes. (Cortesía)

Operativo especial garantizará seguridad en la Feria de San Marcos 2026

Para reforzar la seguridad durante la celebración, se instalarán más de 90 cámaras de videovigilancia de última generación, como parte de un operativo integral coordinado entre autoridades estatales y federales.

Con infraestructura de primer nivel, programación diversa y un modelo organizativo sólido, la Feria Nacional de San Marcos 2026 reafirma su liderazgo como el principal escaparate cultural y turístico de México y Latinoamérica.

Durante la presentación, Tere Jiménez estuvo acompañada por autoridades estatales, representantes del Patronato de la FNSM y la reina de la edición 2026, Alexa González, junto a sus princesas.