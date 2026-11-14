Guillermo Rafael Santiago Rodríguez es un político mexicano y militante de Morena. Actualmente es diputado federal por el Distrito 9 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la LXVI Legislatura.

El legislador anunció que solicitará licencia a su diputación para concentrarse en el proceso interno. Además, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) le ordenó retirar propaganda que consideró relacionada con actos anticipados de campaña.

¿Quién es Guillermo Santiago?

Guillermo Santiago es un político chiapaneco y militante fundador de Morena. Es diputado federal por Tuxtla Gutiérrez desde septiembre de 2024 y adquirió notoriedad nacional cuando fue seleccionado como candidato plurinominal de su partido en 2015, a los 23 años, mediante el método de insaculación conocido como “tombolazo”.

Durante su actividad legislativa, ha presentado iniciativas relacionadas con servicios públicos y desarrollo urbano. En su segundo informe de actividades reportó 24 propuestas, entre ellas proyectos sobre acceso al agua potable, regularización de calles, control de la contaminación, recolección de basura y un paso a desnivel en Patria Nueva.

¿Qué edad tiene Guillermo Santiago?

Guillermo Rafael Santiago Rodríguez tiene 33 años. Nació el 22 de julio de 1993 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

¿Guillermo Santiago tiene pareja?

Guillermo Santiago no ha hecho pública información verificable sobre su situación sentimental, por lo que se desconoce si actualmente tiene pareja, esposa o novia.

¿Qué signo zodiacal es Guillermo Santiago?

Guillermo Santiago nació el 22 de julio, fecha que corresponde al signo de Cáncer en el zodiaco occidental. Este signo pertenece al elemento agua y suele asociarse con la sensibilidad, la intuición y la cercanía emocional.

¿Guillermo Santiago tiene hijos?

Los perfiles institucionales y las publicaciones disponibles sobre el diputado se concentran en su trayectoria política y legislativa.

¿Qué estudió Guillermo Santiago?

Guillermo Santiago cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach). El Servicio de Información Legislativa de la Cámara de Diputados registra esta carrera como su último grado de estudios.

¿En qué ha trabajado Guillermo Santiago?

Guillermo Santiago ha desarrollado su carrera principalmente en la política partidista, la representación electoral y la actividad legislativa.

Entre los cargos y responsabilidades que ha desempeñado se encuentran: