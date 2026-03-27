Rosa Aidé Domínguez Ochoa fue la exsecretaria de Educación en Chiapas durante la administración del también exgobernador Rutilio Escandón.

Durante su gestión se dieron exigencias de la CNTE para su salida de la Secretaría de Educación; sin embargo, actualmente su nombre resurgió por una polémica con jubilados.

¿Quién es Rosa Aidé Domínguez Ochoa? Exsecretaria de Educación de Chiapas

Rosa Aidé Domínguez Ochoa fue la secretaria de Educación de Chiapas, nombrada por Rutilio Escandón desde inicios de su gestión, por lo que ejerció del 2019 al 2024.

Se apuntó que durante su gestión, Chiapas alcanzó el tercer lugar en cobertura de preescolar, así como el segundo en primaria, además de que entregó diversos reconocimientos.

¿Quién es Rosa Aidé Domínguez Ochoa? Exsecretaria de Educación de Chiapas (Secretaría de Educación de Chiapas)

Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación (CNTE) desconoció su trabajo como secretaria, ya que no había capacidad ni diálogo, por lo que exigieron su destitución.

En enero de este 2026, la Secretaría de Educación de Chiapas informó la posibilidad de un mal manejo de recursos de parte de la administración anterior, encabezada por Rosa Aidé Domínguez Ochoca.

¿Qué edad tiene Rosa Aidé Domínguez Ochoa?

Tras su salida de la Secretaría de Educación de Chiapas, Rosa Aidé Domínguez Ochoa eliminó sus redes sociales y currículum, por lo cual se desconoce su edad.

¿Quién es el esposo de Rosa Aidé Domínguez Ochoa?

Ante la falta de redes sociales, no se conoce el estado civil de Rosa Aidé Domínguez Ochoa o quien sería su esposo.

¿Quién es Rosa Aidé Domínguez Ochoa? Exsecretaria de Educación de Chiapas (Secretaría de Educación de Chiapas)

¿Rosa Aidé Domínguez Ochoa tiene hijos?

Se desconoce si Rosa Aidé Domínguez Ochoa tiene hijos.

¿Qué estudió Rosa Aidé Domínguez Ochoa?

Rosa Aidé Domínguez Ochoa es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Chiapas.

Aunque también se señala que tendría una maestría, no se tiene información sobre la misma.

¿En qué ha trabajado Rosa Aidé Domínguez Ochoa?

Derivado de la falta de currículum de Rosa Aidé Domínguez Ochoa, no se tiene su trayectoria laboral en su totalidad previo a su llegada a la Secretaría de Educación de Chiapas en 2019.

Entre los detalles que se conocen de su trayectoria, se sabe que Rosa Aidé Domínguez Ochoa fue directora del Instituto Tecnológico de Tapachula, Chiapas.

Asimismo, en su perfil de LinkedIn apunta que fue subdirectora de Servicios Administrativos en el Tecnológico de Querétaro.