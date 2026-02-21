La noche del 20 de febrero de 2026, el gobernador de Chiapas Eduardo Ramírez anunció la muerte de su madre con un triste mensaje:
“Te recordaré con la sonrisa alegre que siempre te caracterizó y me quedo con todos los buenos recuerdos”.Eduardo Ramírez en X
Fue por medio de su cuenta de X (antes Twitter) que Eduardo Ramírez reveló la noticia con una foto en la que sonríe con su madre.
El gobernador no reveló detalles de la muerte de Natividad Aguilar, a quien se le conocía cariñosamente como Doña Naty.
Por su parte, habitantes de Chiapas y demás usuarios de X extendían sus condolencias a Ramírez Aguilar.
Ricardo Monreal lamenta la pérdida de Eduardo Ramírez
Ricardo Monreal Ávila se unió al pésame colectivo, enviando un mensaje a Eduardo Ramírez por la reciente muerte de su madre.
El diputado compartió un obituario a nombre de Natividad Aguilar desde su cuenta de X. “Elevamos nuestros deseos de fortaleza y pronta resignación” se lee en el documento.
Ricardo Monreal también escribió un breve mensaje a nombre de él y de su esposa María de Jesús.
“Nuestras oraciones con ustedes por tan irreparable pérdida” fueron las palabras que dedicó el diputado a Eduardo Ramírez y el resto de su familia.
En el pasado, el gobernador chiapaneco reconoció en repetidas ocasiones a Doña Naty como una figura fundamental en su vida y en su formación.