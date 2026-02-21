La noche del 20 de febrero de 2026, el gobernador de Chiapas Eduardo Ramírez anunció la muerte de su madre con un triste mensaje:

“Te recordaré con la sonrisa alegre que siempre te caracterizó y me quedo con todos los buenos recuerdos”. Eduardo Ramírez en X

Fue por medio de su cuenta de X (antes Twitter) que Eduardo Ramírez reveló la noticia con una foto en la que sonríe con su madre.

El gobernador no reveló detalles de la muerte de Natividad Aguilar, a quien se le conocía cariñosamente como Doña Naty.

Por su parte, habitantes de Chiapas y demás usuarios de X extendían sus condolencias a Ramírez Aguilar.

Mi amada Naty, ya estás con mi papá Óscar y mi hermana Rosy. Te encuentras con Dios, gracias por todo tu ejemplo, por tu fortaleza y entereza para sacar adelante a toda tu familia. Te recordaré con la sonrisa alegre que siempre te caracterizó y me quedo con todos los buenos… pic.twitter.com/ebVvsBKAw6 — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) February 21, 2026

Ricardo Monreal lamenta la pérdida de Eduardo Ramírez

Ricardo Monreal Ávila se unió al pésame colectivo, enviando un mensaje a Eduardo Ramírez por la reciente muerte de su madre.

El diputado compartió un obituario a nombre de Natividad Aguilar desde su cuenta de X. “Elevamos nuestros deseos de fortaleza y pronta resignación” se lee en el documento.

Ricardo Monreal comparte obituario por muerte de la madre de Eduardo Ramírez (X | @RicardoMonrealA)

Ricardo Monreal también escribió un breve mensaje a nombre de él y de su esposa María de Jesús.

“Nuestras oraciones con ustedes por tan irreparable pérdida” fueron las palabras que dedicó el diputado a Eduardo Ramírez y el resto de su familia.

En el pasado, el gobernador chiapaneco reconoció en repetidas ocasiones a Doña Naty como una figura fundamental en su vida y en su formación.