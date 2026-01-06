Ernesto Cruz Díaz, presidente municipal por Morena en Cintalapa, fue detenido por autoridades de Chiapas y federales.

El alcalde es acusado de:

Abuso de autoridad

Ejercicio abusivo de funciones

Corrupción

Malversación de recursos públicos

“La Fiscalía General del Estado reitera que no se permitirán actos que laceren al pueblo chiapaneco, sin distinción alguna y conforme a la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad, toda persona que incurra en conductas delictivas será investigada y presentada ante la justicia” Fiscalía de Chiapas

Ernesto Cruz Díaz, alcalde de Cintalapa, fue detenido con apoyo de FGR y SSPC

Este es el segundo periodo de gobierno de Ernesto Cruz Díaz, alcalde de Morena para el trienio 2024-2027.

La detención se dio en colaboración de autoridades estatales de Chiapas y federales como la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Omar Garcia Harfuch:

Fiscalía General del Estado de Chiapas

Secretaría de Seguridad del Pueblo

Fuerza de Reacción Inmediata Pakal

Fiscalía General de la República

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México

Investigan a Ernesto Cruz Díaz por vínculos con grupos criminales

Cintalapa, Chiapas, se encuentra en la frontera con Oaxaca donde se ha reportado una disputa entre Cartel de Sinaloa y Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual es el más dominante en la región.

En ese marco, la Fiscalía de Chiapas dijo que se integró otra investigación sobre Ernesto Cruz Díaz por posibles vínculos con el narcotráfico.

“Se integra una carpeta de investigación adicional en contra del imputado, quien fungía como Presidente Municipal de Cintalapa, por la posible vinculación con grupos criminales” Fiscalía de Chiapas

En la zona se han reportados levantados, desapariciones y quema de locales comerciales en la zona y municipios circundantes.