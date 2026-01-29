El miércoles 28 de enero, se dio a conocer que el gobierno del estado de Chiapas, a cargo Eduardo Ramírez, destituyó a María Eugenia Culebro Pérez al frente de la Secretaría de Turismo estatal.

En su lugar, el gobernador de Chiapas designó a Segundo Guillén Gordillo como el nuevo titular de la dependencia, pese a que María Eugenia Culebro Pérez aún no regresa a México tras acudir en representación del estado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 en Madrid, España.

Pero, ¿quién es María Eugenia Culebro Pérez? Esto sabemos acerca de la ahora exsecretaria de Turismo de Chiapas.

Secretaria de Turismo de Chiapas fue despedida (sectur_chiapas/Instagram)

¿Quién es María Eugenia Culebro Pérez? Exsecretaria de Turismo de Chiapas

María Eugenia Culebro Pérez es una funcionaria pública, originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Es hija de la reconocida empresaria hotelera local y también política María Eugenia Pérez Fernández.

¿Qué edad tiene María Eugenia Culebro Pérez?

María Eugenia Culebro Pérez nació el 11 de diciembre de 1992, por lo que actualmente tiene 33 años de edad.

¿Quién es el esposo de María Eugenia Culebro Pérez?

De acuerdo con la información, María Eugenia Culebro Pérez no está casada.

María Eugenia Culebro Pérez, exsecretaria de Turismo de Chiapas (María Eugenia Culebro Pérez / FB)

¿Qué signo zodiacal es María Eugenia Culebro Pérez?

María Eugenia Culebro Pérez nació un 11 de diciembre, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene María Eugenia Culebro Pérez?

Con información obtenida de sus redes sociales, María Eugenia Culebro Pérez no tiene hijos.

¿Qué estudió María Eugenia Culebro Pérez?

María Eugenia Culebro Pérez cuenta con la Licenciatura en Administración y Estrategia de Negocios por el Tecnológico de Monterrey.

María Eugenia Culebro Pérez, exsecretaria de Turismo de Chiapas (María Eugenia Culebro Pérez / FB)

¿En qué trabajo María Eugenia Culebro Pérez?

María Eugenia Culebro Pérez, hoy exsecretaria de Turismo en Chiapas, cuenta con experiencia profesional como administradora y tesorera en el ramo hotelero.

Además, ha trabajado con diversas organizaciones civiles en Chiapas, destacando por su habilidad para gestionar recursos y promover el desarrollo económico.

Destituyen a María Eugenia Culebro Pérez de la Secretaría de Turismo de Chiapas

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, dio a conocer la destitución de María Eugenia Culebro Pérez como secretaria de Turismo de Chiapas, y en su lugar la designación de Segundo Guillén Gordillo como nuevo titular.

Esta decisión tendría lugar luego de que María Eugenia Culebro Pérez fue exhibida incurriendo en excesos durante su participación en la Fitur 2026 en España.

De acuerdo con la información, videos muestran a Culebro Pérez y su comitiva ser parte de diversas fiestas durante el evento, del cual se indicó tenía como objetivo promocionar el estado de Chiapas y no lo logró.

Además, habría prolongado su estancia en Madrid, España, por más días de lo permitido, toda vez que María Eugenia Culebro Pérez fue citada a reunión por el gobernador Eduardo Ramírez y no se encontraba en México.

María Eugenia Culebro Pérez, exsecretaria de Turismo de Chiapas (María Eugenia Culebro Pérez / FB)



