Miguel Vázquez, ejidatario de Tila en Chiapas, acusa que su poblado está siendo amenazado de muerte por “El Quemado” y temen porque las autoridades no les hacen caso.

El ejidatario hizo un llamado al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, asegurando que “El Quemado” cumple las amenazas que hace, pues en años anteriores ya había pasado.

“El Quemado” tiene amenazados a habitantes de Tila, Chiapas, denuncia ejidatario

El conflicto en la comunidad de Tila, Chiapas, no se trata entre ejidatarios, asegura Miguel Vázquez compartiendo que “El Quemado” los tiene amenazados de muerte.

En una entrevista con Azucena Uresti, Miguel Vázquez compartió que José del Carmen Jiménez Pérez “El Quemado” tiene amenazados de muerte a los ejidatarios con “despojo”.

Los señalamientos del ejidatario apuntan que “El Quemado” pertenece a un “grupo criminal” que se hace llamar Los Autónomos, pero “son organizaciones criminales” y que llevan desde el 2015 amenazando de muerte, asegurando sí atenta contra la vida de los habitantes.

“No son problemas de ejidatarios, es un conflicto social y se han declarado como Autónomos, son de autodefensa, pero son organizaciones criminales y se han querido adueñar del ejido”. Miguel Vázquez, ejidatario de Tila.

Por otra parte, aseguró que el señalado busca que la gente se sume con su grupo de autodefensa, porque hay “disputa de poder” para el cobro de piso en Tila.

“El Quemado quiere entrar a asesinar a cualquier persona, los más amenazados somos nosotros los que estamos en el grupo legal”. Miguel Vázquez, ejidatario de Tila.

Tila, Chiapas, busca que el gobernador les de seguridad ante “El Quemado”

Ante las amenazas de muerte que “El Quemado” tiene sobre habitantes de Tila, Chiapas, el poblado busca que el gobernador los ayude.

Miguel Vázquez compartió que el 15 de enero hicieron “un llamado” a Eduardo Ramírez Aguilar para que autoridades intervengan y tengan seguridad ante las amenazas.

“Hay una situación grave que se está viviendo en el ejido de Tila (...) que el gobernador intervenga porque hay amenazas de muerte de grupos criminales”. Miguel Vázquez, ejidatario de Tila.

El ejidatario aseguró que ni la Guardia Nacional ni policías de Chiapas entran a Tila por lo que las organizaciones armadas toman el control de todo, “no hay nada de seguridad”.

Aunque el llamado lo hicieron el 15 de enero, hasta la fecha de publicación de esta nota, no ha habido respuesta por el gobernador de Chiapas.