Sedena confirma operativo con Guatemala contra el narcotráfico luego de que se registró un enfrentamiento en la frontera.

El Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala confirmó un enfrentamiento en la frontera con México en donde un oficial resultó herido.

Sedena confirma trabajo en conjunto con Guatemala contra el narcotráfico

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, confirmó que se realizará un operativo con Guatemala contra el narcotráfico.

Señaló que se estableció un plan para realizar operaciones coincidentes en la frontera de Guatemala y México con fuerzas del Ejército.

Ricardo Trevilla Trejo destacó que estas operaciones iniciarán el día de hoy y terminarían el 11 de diciembre, sin embargo estas se podrían prologar más tiempo.

“Se estableció que se va a aplicar un plan para realizar operaciones coincidentes a lo largo de la frontera con fuerzas del Ejército mexicano en nuestro territorio y también con el personal de Guatemala se realizarán ese tipo de operaciones, inician el día de hoy y tentativamente terminarían el 11 o si es necesario se prolongarán el tiempo que se requiera” Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional

Esto fue lo que pasó durante un ataque en la zona fronteriza de México y Guatemala

Durante su intervención, Ricardo Trevilla Trejo confirmó que un grupo de la delincuencia organizada realizó 12 agresiones a personal del Ejército de Guatemala.

“El día de ayer el Ministerio de Defensa de Guatemala emite un comunicado en donde informa sobre 12 agresiones por parte de un grupo de la delincuencia organizada a personal del Ejército de Guatemala en un lugar denominado Agua Zarca en Huehuetenango” Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional

Ricardo Trevilla Trejo confirmó que un oficial resulto herido, tras este ataque en Guatemala se estableció coordinación son la Sedena.

“Resultó herido un oficial en un pie, también mencionan en ese comunicado de prensa que se estableció coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional” Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional

Sin embargo, Ricardo Trevilla Trejo puntualizó que la comunicación entre México y Guatemala no es nada nuevo y es que constantemente se realizan juntas con los comandantes fronterizos.

“En efecto, se realizan periódicamente juntas de comandantes fronterizos con personal de las zonas militares que tenemos en esa frontera y también con personal del Ejército de Guatemala” Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional

Ricardo Trevilla Trejo destacó que con Guatemala siempre ha existido un intercambio de información, ya que se conoce que en esa zona operan dos grupos delincuenciales.

Es por ello que se desplegó a personal militar en el lado mexicano reforzando las medidas de seguridad en el área para garantizar la protección de esta zona.

“Existió un intercambio de información y se desplegó a personal militar en el lado mexicano, en esa área operan dos grupos delincuenciales: unos pertenecen al Cártel de Sinaloa y otro al Cártel de Chiapas y Guatemala” Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional

En ese sentido, Ricardo Trevilla Trejo señaló que estos grupos se mueven por México y Guatemala, por lo que es necesario un trabajo coordinado.

“Estos grupos actúan en esa línea fronteriza y se desplazan de México a Guatemala y de Guatemala a México” Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional