Este 30 de septiembre de 2025 se reportó la detención de Roger Irabier Roblero López, alias ‘El Peque’, señalado por tener presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se informó que este "objetivo prioritario" del Gobierno de México fue detenido y expulsado de Guatemala, según dio a conocer el titular de la Fiscalía de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca.

El arresto de ‘El Peque’ fue efectuado por la Policía Nacional Civil (PNC), en colaboración con INTERPOL Guatemala, en la aldea Camojá, La Libertad, en el departamento de Huehuetenango.

El Peque (Especial)

Piden hasta 50 años de cárcel para Roger Irabier Roblero López, ‘El Peque’

La Fiscalía de Chiapas señaló que el arresto de Roger Irabier Roblero López, ‘El Peque’, fue resultado “de trabajos de investigación e inteligencia llevados a cabo en la entidad entre los gobiernos de México y Guatemala”.

Se sabe que ‘El Peque’ era buscado por autoridades mexicanas desde el 18 de enero de 2021 por el delito de homicidio calificado, además de considerársele un generador de violencia en la región Sierra de Chiapas.

Asimismo, se le señala como presunto responsable de los delitos de:

Desaparición forzada

Extorsión

Alteración del orden

Con su detención, Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, manifestó su gratitud y reconocimiento al gobierno de Guatemala y a sus Fuerzas Armadas.

Tras su expulsión de Guatemala, fue ingresado al penal de El Amate. Por su parte, el fiscal afirmó que la FGE “pedirá hasta 50 años de sentencia condenatoria para ‘El Peque’.