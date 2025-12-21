En Chamula, Chiapas, una volcadura de pipa de chapopote deja un muerto y un herido.

Lamentablemente, este 20 de diciembre ocurrió una tragedia en San Juan Chamula, Chiapas, luego de que una pipa se volteara.

Reportan volcadura de pipa de chapopote en Chamula, Chiapas

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas reportó la volcadura de una pipa de chapopote en el municipio de Chamula.

De acuerdo con el informe preliminar, el incidente se dio en la localidad de Tojtic.

El saldo es de un joven conductor muerto, mientras que el copiloto resultó herido de gravedad.

Reportes indican que la pipa circulaba por caminos de montaña de Tojtic cuando salió de la vía y descendió varios metros hacia un barranco.

Volcadura de pipa de chapopote en Chamula, Chiapas, deja un muerto y un herido (Protección Civil Chiapas / Facebook)

Lo que provocó al instante un incendio, ya que el chapopote es un material altamente inflamable.

Testimonios indican que tras el accidente, los pobladores de la zona auxiliaron al chofer y copiloto de la pipa.

Incluso el copiloto intentó regresar al lugar de la volcadura para rescatar a su compañero.

Lamentablemente, el incendio creció y el conductor de la pipa murió.

Copiloto herido en volcadura de pipa en Chamula, Chiapas, se encuentra delicado de salud

Luego de la volcadura de pipa en Chamula, Chiapas, el copiloto del vehículo fue llevado a un hospital en código rojo.

El estado de salud del joven es delicado , de acuerdo con los reportes.

Por su parte, el Sistema Estatal de Protección Civil anunció que sigue recabando información en el lugar de los hechos.