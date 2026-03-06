Con el objetivo de atraer eventos de alto impacto que detonen el crecimiento económico de las familias yucatecas, la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada encabezó la presentación estratégica “Mérida, más que una sede, una experiencia de reuniones”.

Ante 80 líderes del sector, la alcaldesa expuso la infraestructura de primer nivel y la capacidad operativa que consolidan a la capital como un destino de clase mundial.

Este encuentro con organizadores de congresos y directivos de viajes internacionales busca posicionar a Mérida como el nodo logístico y cultural del sureste. La alcaldesa enfatizó que la ciudad cuenta con la calidez, la seguridad y la tecnología necesarias para garantizar el éxito de cualquier convención de gran magnitud.

Cecilia Patrón impulsa el turismo como motor de desarrollo social

La edil resaltó que el turismo de reuniones es fundamental para la economía local, ya que es uno de los ingresos que mejor se distribuye entre la población.

Esta actividad beneficia directamente a meseros, artesanos, restauranteros y hoteleros, promoviendo la justicia social y el orden que caracteriza a la actual administración municipal.

En el evento, organizado por la Unidad de Turismo a cargo de Armando Casares Espinosa, participaron empresas globales como BCD Travel y BTC Américas.

Además, se contó con el respaldo de Visit Yucatán y la comitiva del Tren Maya, encabezada por el General Manuel García Morcillo, integrando una visión de conectividad total que fortalece la oferta del destino.

Turismo de convenciones en Mérida: Cecilia Patrón impulsa el desarrollo económico (Cortesía)

Mérida se consolida como el destino más competitivo del sureste

Mérida representa actualmente el 45 por ciento de la oferta hotelera de Yucatán, con más de 10 mil 700 habitaciones disponibles.

La ciudad destaca por albergar dos de los recintos más importantes de la región: el Centro Internacional de Congresos y el Centro de Convenciones Siglo XXI, que en conjunto ofrecen más de 32 mil metros cuadrados de espacios especializados.

A esta capacidad se suma la conectividad del Aeropuerto Internacional de Mérida y el estatus de ser una de las ciudades más seguras de México, factor decisivo para los organizadores internacionales.

La experiencia se complementa con la riqueza gastronómica de aliados como Hacienda Teya, asegurando que cada congreso se traduzca en una vivencia memorable y en una derrama económica hasta tres veces superior al turismo convencional.