La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, visitó los fraccionamientos Polígono 108 CTM y Brisas del Bosque para reunirse con beneficiarias de los programas Micromer y Macromer, quienes han logrado consolidar sus negocios gracias al esquema de financiamiento y capacitación del Ayuntamiento.

Durante el recorrido, la presidenta municipal destacó las historias de Ingrid Manzano Sansores y Landy Zapata Aldana, calificándolas como ejemplos de resiliencia y determinación. Estos resultados forman parte de una estrategia integral para empoderar a las mujeres y fortalecer la economía local de manera equitativa.

Cecilia Patrón se consolida como aliada del emprendimiento femenino en Mérida

Cecilia Patrón aseguró que su administración es una aliada permanente de las mujeres, enfocada en brindar herramientas que permitan convertir sueños en negocios exitosos. La alcaldesa subrayó que el bienestar de las emprendedoras impacta directamente en la estabilidad de sus familias.

Nuestra premisa es ser un gobierno aliado de las mujeres, por eso nos comprometimos a cuidarlas, protegerlas; pero también a apoyarlas y capacitarlas, porque sabemos que como madres de familia si les va bien a ellas, le va bien a toda la familia. Cecilia Patrón, alcaldesa de Mérida.

Un caso emblemático es el de Landy Zapata, quien con ocho créditos ha mantenido un negocio de abarrotes por más de tres décadas. Su historial crediticio impecable le permitió acceder al programa Macromer, demostrando que la confianza mutua entre ciudadanos y gobierno abre puertas al crecimiento masivo.

Por otro lado, Ingrid Manzano ha utilizado el apoyo de Micromer para potenciar su mueblería “Puff qué Cómodo”, donde fabrica productos personalizados de alta calidad, consolidándose en el mercado tras siete años de operación.

Gestión de Cecilia Patrón iguala en un año los apoyos de la administración pasada

Por su parte, Mauricio Díaz Montalvo, director de Prosperidad y Bienestar Económico, informó que la dependencia ha entregado más de 11 millones de pesos a través de Mi Primer Crédito, Micromer y Macromer.

El funcionario subrayó que, en solo el primer año de la gestión de Cecilia Patrón, se logró beneficiar a 112 acreditados, cifra que iguala lo realizado en los tres años de la administración anterior. De estos apoyos, 62 fueron otorgados a mujeres, representando más del 50 por ciento de la inversión total.

Por primera vez en la historia de Micromer, no presentamos cartera vencida. Esto habla del compromiso de los beneficiarios y de la confianza en su Ayuntamiento. Mauricio Díaz Montalvo, director de Prosperidad y Bienestar Económico.

Siguiendo las instrucciones de la alcaldesa, el Ayuntamiento continuará generando condiciones de justicia económica para que el desarrollo de Mérida beneficie a todas y todos por igual.