Cecilia Patrón Laviada puso en marcha el primer Bio-Corredor Verde en la historia de Mérida, proyecto de infraestructura verde que busca transformar el modelo de planeación urbana con una visión ambiental, social y comunitaria.

Durante la presentación del proyecto, la alcaldesa destacó que esta obra representa un paso clave para adaptar la ciudad a los retos del cambio climático, al integrar soluciones basadas en la naturaleza que permiten reducir el calor urbano, mejorar la gestión del agua pluvial y proteger la biodiversidad.

“Mediante este proyecto estamos enchulando Mérida con soluciones basadas en la naturaleza que permiten reducir la temperatura en las colonias aledañas, mejorar la infiltración del agua y proteger la biodiversidad, demostrando que el desarrollo urbano y el cuidado ambiental pueden avanzar de la mano” Cecilia Patrón, alcaldesa de Mérida

Bio-Corredor Verde en Mérida conectará parques y reducirá el calor urbano

La mandataria detalló que el Bio-Corredor del Poniente forma parte de una visión integral que apuesta por la infraestructura verde como herramienta para elevar la calidad de vida de las familias meridanas. Asimismo, aseguró que el proyecto conecta espacios de alto valor ecológico, parques hundidos y áreas comunitarias, creando un sistema vivo que contribuye a regular la temperatura y disminuir riesgos de inundaciones en colonias del poniente.

Mérida apuesta por infraestructura verde para enfrentar el cambio climático (Cortesía)

El Bio-Corredor cuenta con una longitud de 1.2 kilómetros, desde el Parque Arqueo Ecológico del Poniente hasta el Parque Ecológico del Poniente, e integra espacios como el Parque Yucalpetén y el Parque de los Cantaritos, que en conjunto suman aproximadamente 75 hectáreas de áreas verdes.

De acuerdo con las autoridades, su ubicación estratégica permitirá reducir varios grados la temperatura en zonas cercanas, fortalecer el arbolado urbano y mejorar la infiltración del agua, aumentando la resiliencia de Mérida frente a lluvias y fenómenos climáticos extremos.

Mérida apuesta por infraestructura verde para enfrentar el cambio climático (Cortesía)

Por otra parte, el Bio-Corredor se posiciona como un laboratorio urbano de innovación, enfocado en la educación ambiental, la ciencia ciudadana y la participación comunitaria, pues vecinas, vecinos, juventudes y organizaciones civiles participarán activamente en el cuidado y apropiación de este nuevo espacio público.

Patrón Laviada subrayó que el cambio climático representa uno de los principales desafíos para la ciudad, pero también una oportunidad para transformar el entorno urbano con proyectos que promuevan la cohesión social y el sentido comunitario.

Mérida apuesta por infraestructura verde para enfrentar el cambio climático (Cortesía)

Finalmente, la presidenta municipal reiteró que el compromiso del gobierno es consolidar un modelo de regeneración urbana y ambiental de largo plazo, que permita mitigar el calor extremo, atender los efectos de las lluvias intensas y construir una Mérida más humana, sostenible y preparada para el futuro.

El proyecto es resultado del trabajo conjunto del Ayuntamiento de Mérida con la Cooperación Técnica Alemana (GIZ), REVIVE y Colectivo Tomate, en colaboración con COMEX, CEMEX y la UNAM, e incluye murales, jardines de polinizadores, zonas de reforestación, biofiltros, humedales y señalética informativa.