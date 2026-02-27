La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, reconoció la sinergia establecida con el sector empresarial para avanzar como aliados estratégicos en favor de la competitividad, la legalidad y el desarrollo ordenado de la capital yucateca.

Durante la toma de compromiso del Consejo Directivo 2026-2027 de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mérida, la presidenta municipal subrayó que la ciudad vive un momento decisivo marcado por el desarrollo responsable.

Mérida está entre las 10 ciudades con mejor desempeño económico

En el evento, al que asistió el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, la alcaldesa destacó que Mérida se ubica entre las 10 ciudades con mejor desempeño del país en la erradicación de la pobreza laboral.

Señaló que este resultado refleja el trabajo coordinado para disminuir asimetrías económicas y generar capacidades en todos los sectores productivos.

Hoy Mérida vive un periodo de auge. Contamos con un Plan Orden de Mérida que se ejecuta de manera rigurosa, que permite tener prospectiva, matrices de compromiso y cumplimiento de objetivos. Cecilia Patrón, presidenta municipal de Mérida.

En el marco de la renovación del Consejo Directivo de la Coparmex Mérida, reconoció la labor del presidente saliente, Emilio Blanco del Villar, y refrendó su disposición para trabajar con el nuevo dirigente, David Reyes Aguiar.

Asimismo, dio la bienvenida al presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, destacando que Mérida continúa consolidándose como uno de los polos económicos más dinámicos del país.

En materia de inversión, informó que se han concretado 24 nuevos proyectos por más de 14 mil 344 millones de pesos, fortaleciendo la generación de empleo y el crecimiento sostenible.

Cecilia Patrón impulsa inversiones históricas y formalidad laboral en Mérida

La alcaldesa resaltó que el dinamismo económico se respalda con finanzas públicas responsables y una calificación crediticia con perspectiva estable otorgada por Standard & Poor’s y HR Ratings, lo que brinda confianza a inversionistas y ciudadanía.

En materia laboral, Mérida se posiciona como la sexta ciudad capital con mayor presencia de mujeres en la formalidad laboral y la décimo tercera con menor brecha salarial femenina, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (enero 2026).

Además, en seguridad pública, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Mérida es la ciudad más segura del país, registrando hasta seis veces menos delitos que el promedio nacional (agosto 2025).