La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada entregó mil tarjetas del programa Aliada Contigo, iniciativa del Ayuntamiento de Mérida que busca ampliar las oportunidades de desarrollo, fortalecer la economía y promover la autonomía de las mujeres de la capital yucateca y sus comisarías.

La entrega duplicó la meta inicial de 500 apoyos, debido a la respuesta de la convocatoria, que recibió 8 mil 211 solicitudes. El programa ofrece beneficios en salud, educación, formación, comercios y alimentos mediante una red de 20 organizaciones participantes.

Tarjeta Aliada Contigo ofrece descuentos, becas y capacitación a mujeres de Mérida

A través del programa, las beneficiarias podrán acceder a descuentos, promociones y precios preferenciales, además de becas académicas, talleres, cursos técnicos certificados, asesorías, orientación jurídica y mentorías para impulsar negocios y mejorar sus finanzas personales.

La tarjeta también contempla beneficios en comercios, alimentos y servicios profesionales, así como acompañamiento emocional y herramientas para fortalecer proyectos de emprendimiento. Es gratuita, física, personal e intransferible, y tendrá vigencia hasta el 31 de agosto de 2027.

En esta primera edición participan 20 organizaciones: 15 vinculadas al programa Mujeres Seguras y cinco organizaciones aliadas. La red está integrada por Grupo LiberaChristus Muguerza, Hospital Faro del Mayab, Universidad del Sur, Hospital Amerimed Mérida, The Kind Heart Foundation A.C., Universidad Puente del Sur, Galletera Dondé y Grupo Porcícola Mexicano (Kekén).

También forman parte el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 169 (CECATI), Proquimia Laboratorios, Burger King, Pizza Hut y KFC, a través de Grupo Nicxa; Botanas y Frituras del Sureste La Lupita, Piñuela, Escuela de Manejo New Drivers, la Asociación Mexicana de Mujeres Emprendedoras de Yucatán (AMMEYUC), Amaité Memorial Park, LabMAS Servicios Clínicos y Joyería Artesanal Gisalia.

Cecilia Patrón amplía alianzas para impulsar la autonomía económica de las meridanas

Durante la entrega, Cecilia Patrón señaló que la ampliación a mil tarjetas responde al interés de las mujeres por acceder a herramientas que les permitan capacitarse, emprender, cuidar su salud y fortalecer su economía familiar.

La alcaldesa destacó que la diversidad de beneficios busca atender distintas necesidades, desde la preparación académica y el desarrollo de negocios hasta el acceso a servicios de salud y productos de uso cotidiano.

Por su parte, Yahayra Centeno Ceballos, directora del Instituto de las Mujeres, explicó que la tarjeta es resultado de la vinculación con empresas, instituciones educativas y organizaciones que decidieron sumar sus servicios para ampliar las oportunidades de las beneficiarias.

La funcionaria también señaló que el programa se complementa con prestaciones gratuitas del Ayuntamiento y del Instituto de las Mujeres, con el propósito de ofrecer más herramientas para el desarrollo personal y económico de las meridanas.

Al evento asistieron diputadas locales, regidoras y representantes del Ayuntamiento de Mérida, así como directivos de las empresas e instituciones participantes, entre ellos Gabriela Cejudo Valencia, directora general de Grupo Nicxa, y Faride Simón López, presidenta de AMMEYUC.