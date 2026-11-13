La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, participó en la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2026 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, encuentro encabezado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

La reunión convocó a representantes de los gobiernos municipales y autoridades federales para fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y avanzar en estrategias conjuntas de prevención y seguridad en los municipios.

Cecilia Patrón participa en asamblea nacional de seguridad municipal

Durante el encuentro, Cecilia Patrón destacó la importancia de mantener espacios de colaboración institucional que permitan compartir estrategias y coordinar acciones para atender los desafíos de seguridad pública en las localidades.

La alcaldesa señaló que el trabajo conjunto entre autoridades es importante para impulsar medidas de prevención y contribuir a mantener condiciones de tranquilidad en las comunidades.

En Mérida trabajamos 24/7 para cuidar la tranquilidad de las familias y mantener la paz en nuestras colonias y comisarías. Cecilia Patrón, alcaldesa de Mérida.

La participación de la presidenta municipal en la asamblea forma parte de los esfuerzos de coordinación con el Gobierno federal en materia de seguridad pública.

Cecilia Patrón reiteró que su administración mantiene acciones permanentes para atender la seguridad y preservar la tranquilidad de las familias de Mérida, tanto en las colonias como en las comisarías del municipio.

La Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2026 permitió reunir a autoridades de distintos órdenes de gobierno para fortalecer la colaboración y avanzar en estrategias conjuntas de prevención y seguridad municipal.