La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, inauguró la Asamblea Internacional de Ciudades Creativas de la Gastronomía 2025 de la UNESCO, en el marco del Día de Muertos, recibiendo delegaciones de más de 20 ciudades de todos los continentes.

Cecilia Patrón destaca la riqueza culinaria yucateca

La alcaldesa destacó que la gastronomía no solo se disfruta con el paladar, sino que también es un motor de empleo, impulsa las economías locales y fortalece la identidad cultural. Señaló que la creatividad culinaria constituye una vía para el desarrollo sostenible.

También reconoció que la gastronomía yucateca es una herencia viva de la cultura maya fusionada con influencias europeas y caribeñas que refleja la historia, el territorio y la diversidad de Mérida.

Cecilia Patrón resaltó la celebración del Janal Pixán, en la que el mucbipollo o pib se convierte en símbolo de identidad, memoria y unión familiar. Invitó a los asistentes a disfrutar la gastronomía ancestral con todos los sentidos, experimentando la textura, calidez y sabor de los platillos yucatecos en cada bocado.

El pib es la alegría de estos días tristes, el epicentro de una fiesta única que une la memoria con el fuego, la tierra y el maíz. Más que un alimento, es el recuerdo vivo de la casa de la abuela y parte de lo que nos hace únicos, porque son días que recordamos a quienes se nos adelantaron, pero manteniendo firme sus memorias con mucho cariño en nuestros corazones. Cecilia Patrón

Un encuentro internacional de diálogo y cooperación

María Rosalía Couoh Chalé, representante del Meliponario Kuchil Kaab de la Comisaría de Xcunyá, compartió su orgullo como joven meridana e indígena, heredera del legado maya y que como las abejas meliponas trabaja de manera unida por el bien común.

Por su parte, Flora Zapata Mendiolea, coordinadora General de Justicia Social y Desarrollo Humano del Ayuntamiento, señaló que ser sede de esta asamblea es una responsabilidad histórica y una oportunidad para mostrar al mundo que la cocina yucateca inspira y trasciende fronteras.

Mérida será sede de la Asamblea Internacional de Ciudades Creativas de la Gastronomía 2025. (Cortesía )

Colleen Swain, presidenta de la Subred de Ciudades Creativas de Gastronomía de la UNESCO y Punto Focal de San Antonio, Texas, resaltó el compromiso de Mérida con su identidad cultural y su labor como ejemplo en promoción, enseñanza y aprendizaje.

Mérida, referente global de creatividad culinaria

El encuentro, que culminará el 1 de noviembre, incluye conferencias, mesas de trabajo, actividades culturales, degustaciones y presentaciones culinarias, permitiendo a los asistentes disfrutar plenamente de la riqueza gastronómica yucateca y del Festival de las Ánimas.

Mérida forma parte de la Red de Ciudades Creativas de la Gastronomía de la UNESCO desde 2019 y recibe a representantes de Denia (España), Phetchaburi (Tailandia), Östersund (Suecia), Florianópolis (Brasil), Iloilo (Filipinas), Bendigo (Australia), Tucson (Estados Unidos), Friburgo (Suiza), Tesalónica (Grecia), Bérgamo (Italia), entre otras ciudades de todos los continentes.

Con esta celebración, Mérida reafirma su papel como referente culinario y cultural de México y del mundo, una ciudad que no solo preserva sus tradiciones, sino que las proyecta al futuro como símbolo de creatividad, identidad y esperanza.

Mérida será sede de la Asamblea Internacional de Ciudades Creativas de la Gastronomía 2025. (Cortesía )

Acompañaron a la alcaldesa autoridades, académicos y representantes del sector turístico, incluyendo a Elogia Poot, Carlos Alberto Estrada Pinto, Luis Carlos Zea Mares, Jorge Alejandro González Sánchez, Claudia González Góngora, Flora Zapata Mendiolea y Armando Casares Espinosa, entre otros.