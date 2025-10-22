La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, encabezó el envío de más de 10 toneladas de víveres y artículos de primera necesidad recolectados por las y los meridanos para ayudar a las familias afectadas por las recientes inundaciones en Veracruz.

Desde que iniciamos el nuevo estilo de gobernar Mérida, nos comprometimos a mejorar la vida de la gente y a priorizar su bienestar en todo momento. Gobernamos con sensibilidad, empatía y solidaridad, dirigiendo nuestras acciones a quienes más necesitan nuestra ayuda y en esta ocasión nos unimos en torno a nuestros compatriotas de Veracruz. Cecilia Patrón

Centro de acopio en Mérida reunió 10 toneladas de víveres

El Ayuntamiento de Mérida habilitó un centro de acopio en el módulo de Atención Ciudadana, ubicado en los bajos del Palacio Municipal.

La convocatoria tuvo una gran respuesta de la comunidad, con la participación de escuelas, universidades, asociaciones civiles y religiosas.

Entre los artículos recolectados hay agua embotellada, alimentos no perecederos, artículos de limpieza e higiene personal, ropa, pañales, medicamentos, leche en polvo y toallas femeninas.

Hoy, nuestras hermanas y hermanos de Veracruz se encuentran en una situación muy vulnerable que requiere de nuestro total apoyo. Cómo Ayuntamiento aliado de la gente, ayudamos a quienes fueron afectados por las inundaciones. Cecilia Patrón

Cecilia Patrón anuncia salida de camiones con ayuda humanitaria

Cecilia Patrón informó que el envío de ayuda se realiza en colaboración con Aliarse por Yucatán, ADO y Aliarse por Veracruz, como parte de la red Aliarse por México, que promueve la responsabilidad social empresarial para crear entornos más justos y solidarios.

Cecilia Patrón se solidariza con familias damnificadas en Veracruz. (Cortesía )

La edil agradeció la respuesta de la ciudadanía meridana, subrayando que la calidez y la empatía son valores que se viven todos los días en Mérida. También expresó su solidaridad con las familias que han perdido bienes materiales o seres queridos a causa de las lluvias.

Los camiones de la empresa ADO, cargados con víveres, partirán este miércoles rumbo a Poza Rica, Álamo Temapache, Espinal, El Higo, Zontecomatlán, Papantla, Gutiérrez Zamora y Coyutla, comunidades afectadas por las severas inundaciones.