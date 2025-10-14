Cecilia Patrón Laviada, presidenta municipal de Mérida, presentó diversos proyectos estratégicos del Ayuntamiento durante la Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2025 (EWRC 2025).

Del 13 al 15 de octubre, la alcaldesa desarrolla una agenda de encuentros y reuniones en Bruselas, Bélgica, que culminará en Niza, Francia, con el objetivo de fortalecer la cooperación con gobiernos locales europeos y acceder a fondos internacionales que impulsen programas municipales.

Programas que Cecilia Patrón presentó en Bruselas

En su gira, sostuvo reuniones con alcaldes y ministros de distintos países, así como con Markku Markkula, vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones y presidente de la Región Helsinki-Uusimaa.

Cecilia Patrón presenta proyectos en Semana Europea de Regiones y Ciudades 2025. (Cortesía)

Presentó cinco programas prioritarios que se vincularán con ciudades europeas con objetivos afines, para desarrollar proyectos piloto y acceder a fondos de cooperación internacional, principalmente los impulsados por la Unión Europea.

Mérida te Cuida, con la ciudad de Bruselas

Turismo Comunitario, con la ciudad de Talin

Centros Aprende, con Espoo

Diseña tu Ciudad, con Helsinki

El Mercado nos Une, con distintas comunidades europeas

Además, durante su participación, Cecilia Patrón destacó la importancia de atender las necesidades del municipio y fortalecer el trabajo 24/7 en favor de las familias meridanas, mediante estrategias de desarrollo urbano y cooperación internacional.

Mérida en cooperación con Cuajimalpa

A su vez, el Ayuntamiento de Mérida y la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos (CDMX) desarrollan una agenda conjunta dentro del Cometido Internacional de la iniciativa IndexS3 Smart Specialisation Strategies for Cities.

Este proyecto tiene como objetivo primordial la exploración y el intercambio de conocimiento en torno a la implementación de la Estrategia de Especialización Inteligente (S3) entorno a la gobernanza municipal.