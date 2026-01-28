Cecilia Patrón Laviada, presidenta municipal de Mérida, dio la bienvenida a las y los asistentes a la reunión plenaria de los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), que se lleva a cabo en la capital yucateca.

En este marco, la alcaldesa reconoció al grupo parlamentario del PAN como un equipo sólido, unido y que da resultados positivos al país.

En esta ciudad, desde el primer día de esta administración decidimos regresar el PAN a la calle de forma permanente. Un partido cercano, donde la voz de la gente es la que marca el rumbo. Cecilia Patrón

Desde el PAN reconocen el trabajo de Cecilia Patrón

La presidenta municipal también reconoció la labor de las y los diputados federales en la lucha por el país, al destacar su congruencia, y los exhortó a mantenerse unidos y cercanos a la ciudadanía para continuar dando resultados.

Cecilia Patrón destaca solidez del PAN en plenaria en Mérida. (Cortesía)

Por su parte, Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, elogió el trabajo de Cecilia Patrón, al señalar que representa los ideales del Partido Acción Nacional, un partido que existe para servir. Asimismo, refrendó su respaldo a la alcaldesa para los años actuales y los que están por venir.

En tanto, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, calificó como extraordinaria la labor que realiza Cecilia Patrón en Mérida y afirmó que las y los senadores están para respaldarla.

Finalmente, la diputada federal Isabel Rodríguez Heredia destacó que el Ayuntamiento de Mérida es ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien cuando hay orden y convicción de servicio. Señaló que en la capital yucateca existe un gobierno que trabaja 24/7 para dar resultados.

Además, subrayó los avances en favor de las mujeres, al indicar que siete de cada 10 pesos del presupuesto municipal se destinan a programas y apoyos en su beneficio, así como las acciones para mantener la paz y la seguridad, como el cambio de luminarias a tecnología LED y el fomento a la cohesión social.