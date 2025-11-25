Cecilia Patrón Laviada entregó las Insignias Mujeres Seguras en un acto significativo por la igualdad y la seguridad de las mujeres trabajadoras, en el marco del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Un total de 18 empresas se sumaron a esta iniciativa al concluir su proceso de capacitación para prevenir y atender situaciones de violencia contra trabajadoras. La alcaldesa destacó que Mérida avanza con acciones firmes contra la violencia económica y en favor de la autonomía de las meridanas.

Cecilia Patrón impulsa acciones para prevenir violencias contra trabajadoras

La mandataria reconoció públicamente a las empresas que completaron su capacitación como aliadas confiables y socialmente responsables en la construcción de una Mérida más justa.

Entre las instituciones reconocidas se encuentran: AMPI A.C., Tere Cazola, Dunosusa, Grupo Libera, CANIRAC Yucatán, Conagua, Grupo La Lupita, Grupo Industrial Dondé, Grupo Megasur, Petroservicios, DOXA, Hospital Faro del Mayab, Grupo Foret, Fundación ADO, Universidad del Sur, CECATI 169, CECATI 61 y Universidad Anáhuac Mayab.

Acompañada por Yahayra Centeno Ceballos, directora del Instituto de las Mujeres, la alcaldesa resaltó que el sector empresarial es pieza clave para garantizar espacios seguros y apoyo inmediato a las mujeres en situaciones de riesgo.

Las meridanas son el motor de la economía de esta ciudad, protegerlas es nuestra responsabilidad y prioridad como gobierno. En este sentido, a través del instituto impulsamos la campaña “En Mérida tienes una aliada contra la violencia económica”. Cecilia Patrón

Acciones integrales por el 25N en Mérida

Además de la entrega de insignias, el Ayuntamiento realizó 36 mesas de diálogo y 36 talleres de sensibilización con enfoque de género dirigidos a personal estratégico de empresas, universidades y cámaras.

Este proceso permitió generar más de 34 acciones afirmativas, entre ellas:

Participación de alumnas en actividades y charlas de prevención.

Difusión de manuales de ética e información contra las violencias.

Campañas permanentes para promover la Línea Mujer.

Programas de capacitación en equidad y género para restaurantes.

Adecuación de espacios de atención de primer contacto.

Elaboración de protocolos de actuación para prevenir, atender y denunciar violencias.

Integración de directorios institucionales para canalización inmediata.

A su vez, como parte del seguimiento al programa, se impartieron talleres como: Construyendo una vida libre de violencia, Todos y todas por una cultura de paz,

Fraternidades, Liderazgo y sororidad, y la plática especial del 25N.

Asimismo, mediante Mujeres Seguras en tu Establecimiento, se capacitó a empresas como Macropay, Cefemex, Financiera Bienestar, Fundación Pallace, CBTis 305, UADY y Oxxo CEDIS.

Cecilia Patrón entrega "Insignias Mujeres Seguras". (Cortesía )

Para más información sobre el programa, se puede llamar al 999 924 02 96 ext. 84024 y 84008, vía WhatsApp al 9991 14 10 08, o escribir al correo solicitudtaller@merida.gob.mx.