Durante la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, aseguró que la capital yucateca vive un momento de transformación basado en el crecimiento ordenado, la inversión estratégica y el compromiso social de su población.

Durante el conversatorio “Ciudades sostenibles de América Latina”, la mandataria destacó que Mérida trabaja en el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2025, elaborado con amplia participación ciudadana y enfoque en justicia social, protección de comunidades originarias y sostenibilidad ambiental.

“Mérida vive hoy un gran momento: el del orden, las inversiones que llegan y su crecimiento constante, todo sostenido por la paz social y por servicios públicos de calidad. Somos una ciudad de 1 millón 087 mil 930 habitantes y, en promedio, cada día llegan a vivir seis nuevas familias. Este dinamismo nos exige ordenar el crecimiento con un enfoque sostenible” Cecilia Patrón, alcaldesa de Mérida

Mérida impulsa sostenibilidad y orden urbano rumbo al 2050

En su mensaje, Cecilia Patrón afirmó que la estrategia Mérida Verde ha permitido plantar más de 21 mil árboles, además de impulsar el programa “Una familia, un árbol”, el cual suma más de 44 mil ejemplares sembrados en hogares.

Por otra parte, subrayó que Mérida incorporó tecnología como los air pots para fortalecer raíces; asimismo, lanzó la app Árbol MID, donde la ciudadanía registra árboles patrimoniales.

Además, con el programa Mérida Limpia, se reforzó la cultura ambiental con megaoperativos, contenedores de reciclaje y, por primera vez, sanciones para quienes incumplan normas ambientales.

Mérida presenta su visión de ciudad sostenible en la FIL Guadalajara (Cortesía)

Mérida impulsa la movilidad, parques y corredor ambiental

La mandataria dio a conocer que, con la operación municipal 24/7, se han bacheado y repavimentado vialidades en colonias y comisarías; además, se han instalado 45 mil luminarias LED, lo que representa un ahorro energético del 45%.

Además, se han rehabilitado 39 parques, siete campos deportivos y actualmente se trabaja en 38 más. Patrón Laviada destacó que el proyecto Bio-Corredor Caucel–Santa Fe es uno de los más importantes de su administración, el cual es desarrollado junto a la GIZ, iniciativa privada y academia.

“Son quienes cuidan de Mérida como cuidan de sus familias, con compromiso, responsabilidad y un profundo sentido de comunidad. En cada estrategia social, económica y ambiental, la perspectiva de género es un principio rector para disminuir las brechas de desigualdad” Cecilia Patrón, alcaldesa de Mérida

La ciudad también destina 14% de su territorio a conservación mediante la Reserva Ecológica Cuxtal, que protege más de 12 mil hectáreas.

Finalmente, Cecilia Patrón agradeció a la Fundación Konrad Adenauer por el espacio y reiteró que el modelo de Mérida se sostiene en la participación ciudadana.

Con estas acciones, Mérida se convierte en un referente nacional de ciudad sostenible y políticas públicas que mejoran la calidad de vida de las y los ciudadanos.