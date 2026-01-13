A 500 días del gobierno en Mérida, la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada destacó que trabaja con y para las mujeres, siendo la prioridad dentro de su administración, con una inversión histórica y políticas públicas con perspectiva de género.

Durante su reunión semanal con representantes de medios de comunicación, la mandataria informó que para el 2026 se presupuestaron 245 millones de pesos a acciones en favor de las mujeres, lo que representa un incremento del 39.8% respecto al año anterior.

Inversión histórica con perspectiva de género en Mérida

Patrón Laviada señaló que entre las acciones destacan los programas de capacitación en más de 60 espacios y cursos de los Centros Aprende, donde 2 mil 69 mujeres asistieron por oportunidades de empleo y desarrollar su talento de forma gratuita.

Asimismo, destacó que con el equipo CECATI fue posible otorgar 233 becas a mujeres con el desarrollo de nuevas habilidades y oportunidades de independencia económica.

Por otra parte, explicó que los Créditos de Mujer a Mujer otorgan apoyos de hasta 20 mil pesos que se han otorgado a 206 beneficiarias. Mientras que con los programas Mi Primer Crédito, Micromer y Macromer, seis de cada 10 beneficiarios han sido mujeres.

Cecilia Patrón anuncia inversión de más de 245 mdp para mujeres (Cortesía)

Cecilia Laviada impulsa educación para igualdad de oportunidades

Durante su mensaje, la mandataria aseguró que la educación es parte fundamental en el desarrollo pleno de las mujeres, por lo que se han entregado:

936 becas de excelencia universitaria

2 mil 851 becas de educación primaria y secundaria

2 mil 490 becas para cursos propedéuticos

Mientras que, con el objetivo de dotar de seguridad patrimonial, Mérida ha realizado mil 34 acciones de vivienda para madres. Además, con Enchula Tu Casa se intervinieron 162 hogares con más de 486 acciones para mejorar las condiciones de vida.

Mérida ha realizado más de 190 mil acciones para mejorar la salud de mujeres

En temas de salud, se brindaron 194 mil 429 acciones médicas en el Centro de Atención Médica a la Mujer y Unidades Móviles, donde se realizaron:

Ultrasonidos

Consultas ginecológicas

Consultas odontológicas

Consultas de medicina general

Mastografías

Rehabilitación

Además, con el programa Ver Mejor se apoyó a 4 mil 470 mujeres y se realizaron 92 cirugías de catarata.

Mérida fortalece la atención a mujeres en situación de violencia

En temas de violencia, el gobierno de Mérida, a través del Instituto de las Mujeres, realizó 16 mil 473 atenciones especializadas dirigidas a 2 mil 540 mujeres, en materia de:

Atención psicológica

Asesoramiento jurídico

Trabajo Social

Talleres de empoderamiento

Asimismo, se incrementó el 27% de personal especializado que brinda atención a violencias. Además, se han realizado más de cinco mil visitas domiciliarias en casos relacionados con situaciones de violencia familiar, brindado 5 mil 170 asesorías jurídicas y de mediación a familias en condición de vulnerabilidad y 2 mil 411 operaciones de depósito y cobro de pensión alimenticia.

Con el Centro de Atención y Refugio para Mujeres con o sin hijas e hijos en Situación de Violencia Extrema (CAREM), 28 núcleos familiares, integrados por 38 mujeres y 57 niñas y niños, han recibido atención, otorgando 16 mil 965 servicios.

Finalmente, se recordó que con las Ferias Aliadas Contigo se brindó atención de concientización a 656 personas, y con las Bazaritas, la Red de Mujeres Emprendedoras y Artesanas, y más de 175 cursos, se ha apoyado la economía de las mujeres.