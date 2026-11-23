El periodista Carlos Jiménez reveló que mantenía una buena relación laboral con Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, antes de que comenzaran sus confrontaciones públicas, y explicó cómo surgió el conflicto entre ambos.

Durante una entrevista en un podcast, el periodista especializado en temas de seguridad contó que Sandra Cuevas llegó a solicitarle ayuda para visibilizar problemas de seguridad en los que, según ella, no recibía respaldo de las autoridades capitalinas.

“Mira, te voy a contar algo que quizá nadie sepa, yo me llevaba bien con Sandra Cuevas. Sí, yo me llevaba bien con Sandra Cuevas, y eso lo pueden preguntar a ella” Carlos Jiménez, periodista

Carlos Jiménez asegura que Sandra Cuevas le pedía ayuda para temas de seguridad

Carlos Jiménez explicó que, durante la administración de Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc, mantenían una comunicación directa, en la que la entonces funcionaria le solicitaba apoyo para denunciar situaciones relacionadas con la seguridad.

El periodista aseguró que Cuevas le escribía para exponer casos en los que sentía que la Fiscalía o la policía no atendían sus solicitudes, por lo que él difundía los hechos en redes sociales y las autoridades respondían.

“Sí, de hecho, yo tengo WhatsApps con ella (...) cuando ella era alcaldesa, ella me llegó a escribir en distintas ocasiones para que yo le echara la mano con temas de seguridad, con temas en los que ella sentía que la Fiscalía o la policía no le estaban ayudando y me hablaba de usted. Entonces yo tuiteaba las cosas y me respondía la autoridad. Entonces había veces que me decía oiga, me puede apoyar con esto (...) y yo llegué a apoyarla en distintas ocasiones” Carlos Jiménez, periodista

Asimismo, C4 contó que en una ocasión recibió una amenaza por parte del crimen organizado, situación en la que Sandra Cuevas le ofreció apoyo, aunque él decidió no aceptar la ayuda.

“En alguna ocasión yo tuve una amenaza por parte del crimen organizado, y ella me escribió y me dijo si necesitaba yo un apoyo y me apoyaba, es decir, tenías una buena relación laboral” Carlos Jiménez, periodista

Pese a la cercanía que describió, Carlos Jiménez aclaró que nunca conoció personalmente a Sandra Cuevas, pues la comunicación que mantenían era exclusivamente profesional.

“Nunca la conocí, nunca me senté a hablar con ella, nunca estuve siquiera en una misma habitación, oficina, lo que sea con ella, pero teníamos ese trabajo de reportero-funcionario” Carlos Jiménez, periodista

Carlos Jiménez explica cómo inició su pleito con Sandra Cuevas

De acuerdo con el periodista, las diferencias con Sandra Cuevas comenzaron después de que ella dejó la alcaldía Cuauhtémoc y empezó a criticar las acciones de seguridad de la administración que la sucedió.

Jiménez señaló que Cuevas cuestionaba el trabajo de la policía y de la actual alcaldesa, al asegurar que durante su gestión había mantenido mejores condiciones en la demarcación.

Ante esos comentarios, el periodista publicó en redes sociales críticas sobre la situación de seguridad en la alcaldía, lo que habría provocado que la exfuncionaria tomara sus señalamientos como ataques personales.

C4 aseguró que Cuevas comenzó a acusarlo de ejercer críticas por el hecho de que ella era mujer, argumento que rechazó al sostener que sus publicaciones estaban respaldadas por información sobre la situación de la demarcación.

“Conforme fue pasando el tiempo, ella se alejó, tomó su rumbo y dejó el cargo, pero lo que sí fue, fue cuando ella dejó el cargo, ella empieza a criticar mucho las acciones de la policía y de la actual alcaldesa en Cuauhtémoc, y ella empieza a hacer comentarios, como ‘yo la tenía muy bien la alcaldía, yo sí tenía muy bien’, cuando la realidad es que la alcaldía Cuauhtémoc, que por el puro hecho de las zonas que maneja es muy complicada la zona centro” Carlos Jiménez, periodista

El periodista agregó que, tras publicar un comentario sobre la situación que enfrentaba la alcaldía, comenzaron las confrontaciones en redes sociales.

“Entonces en una ocasión les pongo en Twitter algún comentario sobre que ya tenía exactamente el mismo tiradero y como que lo agarra personal y entonces empiezan ahí los tweets en el y me empieza a decir que le estoy atacando por ser mujer. Entonces le contesto que nada tiene que ver con que sea mujer sino que simplemente los datos son tales, tales, tales y que el tiradero que dejó en la alcaldía es el que ahora están arreglando los nuevos funcionarios” Carlos Jiménez, periodista

Otro episodio que habría contribuido al distanciamiento entre ambos ocurrió cuando Carlos Jiménez difundió información sobre la relación de Sandra Cuevas con un presunto líder delictivo de Ecatepec, identificado con el apodo de “El Choko”, señalado como integrante del grupo La Choquiza.

El periodista expuso imágenes de Cuevas junto a dicho sujeto, quien habría sido presentado en un evento político.

Días después, elementos de la Marina detuvieron al hombre, señalado por presuntos delitos de extorsión y secuestro.

Tras las publicaciones y los señalamientos, la relación entre Carlos Jiménez y Sandra Cuevas se deterioró, mientras el periodista sostuvo que sus reportes responden a información de interés público sobre figuras políticas y sus vínculos con personas investigadas por las autoridades, particularmente cuando buscan ocupar cargos públicos.