Ximena Pichel, conocida como Lady Racista, ya presentó su declaración ante las autoridades de la Ciudad de México (CDMX).

Esto luego de la agresión que Ximena Pichel cometiera al policía de la CDMX, Carlos Eduardo Plata, ocurrida en calles de la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX a principios de julio de 2025.

Fue el actor Aaron Beas, ex esposo de Ximena Pichel, quien dio a conocer para el programa Ventaneando que Lady racista ya se habría presentado ante las autoridades.

La intención es responder a las denuncias por discriminación que pesarían en contra de Ximena Pichel, toda vez que se dio a conocer que ya había cometido otra agresión similar con anterioridad.

En entrevista para el programa Ventaneando, Aaron Beas compartió que su exesposa Ximena Pichel ya acudió ante las autoridades para brindar su declaración por la agresión que cometiera contra un policía de CDMX.

El actor no precisó lo que habría argumentado Ximena Pichel en su declaración, pues únicamente dijo tener conocimiento de que se presentó a declarar por medio de su hijo.

Aaron Beas indicó que espera que Ximena Pichel sí haya acudido ante las autoridades, pues señaló que se le debe dar seriedad a la agresión racista que cometió.

“Yo la verdad no habló con ella, pero eso me comentó mi hijo (que ya se presentó a declarar). Entonces pues yo espero que sí, porque si no, ¿dónde queda la seriedad de todo esto?”.

Aaron Beas