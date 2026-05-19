Este 19 de mayo de 2026 fue detenida en Ciudad de México, Lized Yuridia Juárez Hernández, alias “La Chofis”, presunta operadora de “El Lunares”, uno de los líderes del grupo delictivo La Unión Tepito.

El arresto de “La Chofis” se logró durante un operativo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México llevó a cabo en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

“La Chofis” es detenida CDMX, presunta operadora de “El Lunares” de La Unión

Policías de la SSC mantenían vigilancias fijas y móviles como parte de las labores preventivas implementadas en la demarcación para reducir la incidencia delictiva.

Durante uno de sus patrullajes, elementos policiacos detectaron en calle Matamoros, cerca de Peralvillo, a una mujer —posteriormente identificada como “La Chofis”— manipulando envoltorios de plástico.

Al acercarse descubrieron que las bolsas recién armadas contenían una sustancia similar a la droga.

Oficiales aseguraron:

87 dosis de marihuana

20 envoltorios con cocaína en piedra

Una bolsa con crystal

Un teléfono celular

Una cangurera

Detienen a “La Chofis” en CDMX, presunta operadora de “El Lunares” de La Unión (Especial)

“La Chofis” fue detenida acusada de distribuir y comercializar droga. Fue presentada ante el Ministerio Público donde se determinará su situación jurídica, informa Grupo Fórmula.

¿Quién es “La Chofis” de La Unión Tepito?

De acuerdo con algunos reportes, “La Chofis” está identificada como presunta operadora de Óscar Andrés Flores Ramírez, alias “El Lunares”, quien a su vez es uno de los líderes de La Unión Tepito.

Bajo su mando, “La Chofis” es la encargada de coordinar y distribuir droga por distintas zonas de la Ciudad de México, el Estado de México y Tlaxcala.

A la mujer, de 45 años de edad, también se le relaciona con el despojo de propiedades en la alcaldía Cuauhtémoc.

No es la primera vez que la detienen. En noviembre de 2020 fue aprehendida por posesión de drogas.

Ese mismo año, autoridades iniciaron una investigación en su contra por su presunta participación en el asesinato de dos niños mazahua.