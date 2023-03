En video, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, pidió que no le mienten la madre por el incendio registrado en Buenavista y culpó a seguidores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por lo ocurrido.

La petición de Sandra Cuevas se da luego de que recibió insultos por parte de las víctimas del incendio , quienes perdieron todo con las llamas que consumieron en totalidad sus viviendas ubicadas entre las calles Carlos J. Meneses y Juan Aldama.

Según reportes preliminares, la causa del siniestro habría sido un corto circuito. Al menos dos personas murieron por el fuego y decenas más fueron evacuadas.

No obstante, la alcaldesa aseguró que no es su culpa que se hayan quemado las viviendas irregulares, por lo que pidió respeto a los ciudadanos.

VIDEO: Sandra Cuevas pide respeto; asegura que ella no tiene la culpa del incendio

En video, Sandra Cuevas informó que el predio que se incendio durante la noche del 28 de marzo estaba habitado de forma irregular por “gente de Morena”.

En ese sentido, refirió que al no contar con las condiciones adecuadas para vivir, ni los cuidados establecidos por Protección Civil, se registró un corto circuito que provocó el incendio.

Añadió que los materiales con los que fueron construidas las viviendas, los cuales son altamente inflamables, ayudaron a que el fuego pudiera alcanzar cada rincón del predio.

Sin embargo, expuso que la molestia de los afectados por el siniestro no es justificación para que a su llegada le faltaran al respeto y “le mentaran la madre”.

Pues ella, indicó, “no les dije róbense el predio, yo no les dije cuélguese de la luz”, por lo que insultarla y gritarle no es correcto, pues señaló que no es la responsable de los hechos.

“Entiendo sus problemas, entiendo que desafortunadamente perdieron sus cosas, perdieron a dos personas, pero no soy yo la responsable, entonces les pido respeto porque si no nosotros nos retiramos, con respeto y por la buena todo, por la mala ya saben que conmigo no” Sandra Cuevas

Perdón por no dejarme violentar. Lamento que murieran dos personas en este incendio por su propia responsabilidad. Si en realidad queremos avanzar, es momento de hablar con la verdad, aunque duela; evitemos el estancamiento como sociedad para que ya no se repitan estas tragedias. pic.twitter.com/kJsqjySDcM — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) March 29, 2023

Asimismo, Sandra Cuevas manifestó que gente de Morena también fue la responsable de que le gritaran y la insultaran, pues querían causar un “problema mayor” al decir que la alcaldía no responde a su problema.

La alcaldesa aseguró que responde a sus obligaciones y acusó que Morena y la 4T llevan gente a invadir y robarse los predios , para que no vivan en malas condiciones y se eviten los accidentes.

“Entendemos su dolor, entendemos su desesperación, entendemos que llega gente de Morena a querer causar un problema mayor, a querer decir que la autoridad no responde, sí respondemos, mejor yo invito a la 4T a Morena, a que ya no lleve a su gente a invadir y a robarse los predios, para que ya no vivan en estas condiciones y no generen más muertes” Sandra Cuevas

En predio invadido por simpatizantes de #Morena, carente de medidas de protección civil, ocurrió un corto circuito provocando un incendio y dejando 2 muertos. Actuemos responsablemente para evitar tragedias. Brindaré servicios funerarios y censo para ayudar a las familias. #SCA pic.twitter.com/iqj3jloDs6 — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) March 29, 2023

Se incendio predio en Buenavista y mueren dos personas

Cabe destacar que durante el incendio, el cual inicio a las 18:59 horas del 28 de marzo y se extinguió hasta casi las 20:00, murieron dos personas.

Conforme a las palabras de Sandra Cuevas, los ciudadanos no alcanzaron a salir de sus domicilios, por lo que fallecieron dentro de estos.

Asimismo, se señaló que cerca de 100 personas fueron desalojadas , algunas de ellas, se dijo, vivían ahí desde el sismo de 2017, y la mayoría, indicaron, son madres solteras.

Al momento se desconoce la identidad de los 2 muertos por el incendio en Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.