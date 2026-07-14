Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí García, denunció el retiro del antimonumento por los desaparecidos que colocó la tarde del domingo 12 de junio en el Ángel de la Independencia.

La madre buscadora arremetió contra quienes retiraron el antimonumento, quienes "aparecieron durante la madrugada como delincuentes“, como quienes se llevaron a su hija.

“Así como se llevan a los monumentos, así se llevan a las personas”. Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí

Asimismo, Vanessa Gámez mencionó que el antimonumento era un recordatorio por los 135 mil 045 desaparecidos en México, al día lunes 13 de julio.

Vanessa Gámez denuncia desaparición del antimonumento por los desaparecidos en México

Tras darse a conocer la desaparición del antimonumento por los desaparecidos, Vanessa Gámez, madre buscadora que lo instaló, arremetió contra quienes lo desmantelaron.

Desaparecen antimonumento por los desaparecidos en CDMX (Captura de pantalla)

Definió que quienes hayan retirado el antimonumento llegaron como delincuentes, durante la madrugada, alrededor de la 1:42 horas.

Vanessa Gámez afirmó que así como se llevan los antimonumentos, se llevan a las personas y comercializan con los desaparecidos, por lo que no le sorprende que no le devuelvan la figura.

Vanessa Gámez también mencionó que habrían sido las autoridades quienes retiraron el antimonumento por incomodidad ante la realidad de los 135 mil desaparecidos en México.

Vanessa Gámez exige que localicen a Ana Amelí, a un año de su desaparición

Aunado a la denuncia del antimonumento por los desaparecidos, Vanessa Gámez también exigió que su hija Ana Amelí sea localizada, así como los más de 135 mil.

Resaltó que su hija no hizo daño a nadie; sin embargo, a un año de su desaparición, no ha sido localizada, lo que demostraría la ineptitud de las autoridades para dar con ella.

Y señaló que con el retiro del antimonumento se evidenciaría que las autoridades estarían de acuerdo con las desapariciones, por lo que exigió le digan en dónde está Ana Amelí.