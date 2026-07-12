A un año de la desaparición de Ana Ameli García en el Ajusco, su familia y colectivos como Madres del Ajusco, realizan una protesta pacífica y ofrenda para recordarla.

La madre de Ana Ameli García compartió que tras la ofrenda marcharán hacia el Ángel de la Independencia con velas para tomar el monumento de forma simbólica.

Familia de Ana Ameli García realiza protesta pacífica a un año de su desaparición

Fue el 12 de julio de 2026 en el Pico del Águila en el Ajusco que Ana Ameli García desapareció a los 19 años de edad, tras ir en busca de realizar senderismo en la zona.

Tras la desaparición en el Ajusco que marcó un aumentó en la cifra de la CDMX, la familia de Ana Ameli García aún no tiene información al respecto, luego de la última vez que las cámaras del C5 la captaron.

Por ello y a un año de su desaparición, además de omisiones de las autoridades que la familia señala, hoy realizan una protesta pacífica y ofrenda por Ana Ameli García.

Buscan a Ana Ameli García Gámez, estudiante de la UNAM desaparecida en el Ajusco (Especial)

Claudia Vanessa Gámez, madre de la víctima de desaparición, compartió desde la Glorieta de las y los Desaparecidos ubicada en la CDMX, que se realizaría una ofrenda en honor a su hija y a las 135 mil víctimas de desaparición en México.

Con la colocación de un Tlalmanali con una ofrenda a los elementos, buscan enviar “nuestra energía” a Ana Ameli García “a donde quiera que esté”, así como a los desaparecidos.

Asimismo, compartió que habría oraciones y cantos por el pastor Miguel. Así como la predicación de la liturgia por el padre Arturo.

Por la desaparición de Ana Ameli García harán toma simbólica del Ángel de la Independencia

Tras terminar las ofrendas por Ana Ameli García, su madre compartió que marcharían de forma pacífica hacia el Ángel de la Independencia con un camino de luz, llamando a un México “con esperanza y sin criminalidad”.

“Significan [las velas prendidas] esa luz en el camino de todos los que nos hacen falta y también porque queremos tener un México sin violencia, sin criminalidad y con la esperanza de que todos nuestros ausentes sean reintegrados a sus familias”. Claudia Vanessa Gámez, mamá de Ana Ameli García.

Asimismo, dijo que tomarían de forma simbólica el Ángel de la Independencia, buscando que en el marco del Mundial 2026 se conozca que “hay muchos Méxicos”, específicamente uno “con mucho dolor” que autoridades desean olvidar.