Uriel Reyes llevó a Relatos de la Noche una escalofriante historia ocurrida en el Zócalo de la Ciudad de México. El testimonio fue compartido por un antropólogo que asegura haber vivido una experiencia inexplicable durante una caminata nocturna en la plancha del Zócalo, la cual se encontraba completamente vacía.

De acuerdo con su relato, mientras se dirigía hacia la calle Madero comenzó a escuchar cascabeles y un sonido agudo similar al conocido como “silbato de la muerte”, sin que hubiera personas a su alrededor.

Un esqueleto que observaba desde la oscuridad: el relato retomado por Uriel Reyes

El antropólogo explicó que el origen del sonido era incierto y que, poco después, el ambiente se tornó aún más inquietante. Desde las sombras cercanas al Templo Mayor emergió una figura alta y perturbadora.

La aparición tenía forma de un esqueleto verdoso, con un penacho de plumas viejas y deterioradas, como si se tratara de un cadáver recientemente desenterrado. Aunque su cuerpo apenas era iluminado por las luces de la Catedral Metropolitana, fue suficiente para que el testigo sintiera que la presencia lo observaba fijamente, pese a que solo distinguía dos cuencas vacías.

Impulsado por el miedo, corrió por la calle Madero en busca de ayuda, con la constante sensación de ser perseguido. Al llegar con elementos policiales, su relato fue puesto en duda y tomado a broma; además, la presencia ya se había desvanecido.

Tiempo después, al investigar antiguas leyendas nahuas, el antropólogo encontró referencias a Ixpuxtequi, una deidad menor asociada a la muerte y al descanso, cuya descripción coincidía de manera inquietante con lo que aseguró haber visto aquella noche.

Desde entonces, afirmó no volver a caminar por el Zócalo capitalino después de oscurecer, convencido de que algunas entidades del mundo mexica aún recorren estas tierras, recordando que el pasado no siempre está muerto.

El Metro de la CDMX, escenario recurrente de sucesos paranormales

El episodio también retomó otros testimonios de experiencias inexplicables, como un caso ocurrido el pasado 21 de marzo durante un trayecto en la Línea 8 del Metro de la Ciudad de México.

Un joven relató que comenzó a sentir una intensa sensación de ser observado. Al mirar hacia el fondo del vagón, distinguió a un hombre de aspecto antiguo, vestido con un traje marrón y con una mirada oscura e inquietante. Lo más perturbador fue que ningún otro pasajero parecía notar su presencia.

Horas después, ya fuera del Metro, la misma figura volvió a aparecer brevemente en Paseo de la Reforma.

Días más tarde, una experiencia de carácter espiritual en su propio hogar dio un giro aún más inquietante al relato. Familiares aseguraron haber percibido una energía densa y, tras realizar una oración, afirmaron recibir una visión en la que una entidad parecía vigilar al joven durante la noche.

El caso volvió a alimentar la creencia de que el Metro de la CDMX no solo transporta personas, sino también energías y presencias que pueden adherirse a quienes las encuentran, reforzando la idea de que algunos sucesos no terminan al salir de la estación.

