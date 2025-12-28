En plena temporada decembrina, cuando la mayoría disfruta de reuniones familiares, cenas especiales y tranquilidad, Uriel Reyes vuelve a recordarnos que no todas las Navidades son sinónimo de paz. Su episodio “Perturbadoras apariciones en Navidad”, publicado en el famoso canal Relatos de la Noche, reúne tres historias que combinan melancolía, misterio y apariciones que desafían toda explicación lógica.

Desde el inicio, Reyes envía un mensaje especial a quienes viven estas fechas en soledad o con cierta tristeza, antes de sumergir al oyente en una atmósfera fría, silenciosa y perfecta para los relatos que siguen.

Uriel Reyes revive las Navidades más perturbadoras

La primera historia proviene de una joven que recuerda, con absoluta claridad, una Navidad celebrada en la enorme casa de un pariente extranjero. Todo parecía normal hasta que, ya en la madrugada, despertó con la presencia de un hombre asomado por la ventana. Lo inquietante no fue solo la figura, sino el hecho de que, cuando sus primas revisaron el lugar, detrás de la ventana no había más que un muro imposible de atravesar. Años después, diversas mujeres de la familia reportaron visiones similares en ese mismo cuarto.

El segundo relato transporta al oyente a una Navidad infantil, cuando un niño de siete años intentó “atrapar” a Santa Claus dejando regalos. Lo que encontró en la sala no fue Papá Noel, sino una figura infantil, pálida y sin boca, que lo observaba fijamente. Aunque sus padres insistieron en que se trataba de un sueño, un detalle aterrador lo contradijo: una de las esferas del árbol, la misma que vio tocar a la entidad, desapareció para siempre.

Finalmente, el episodio incluye un recuerdo contado por una abuela, quien narra la oscura razón por la que su familia nunca celebró Navidad en su propia casa. Una historia llena de violencia pasada, dolor heredado y un espíritu que, según ella, aún rondaba la vivienda.

Con su estilo inconfundible, Relatos de la Noche entrega un episodio perfecto para quienes aman el terror incluso en fechas llenas de luces, regalos y villancicos.

Si te gustan las historias paranormales contadas de forma íntima, detallada y profundamente inquietante, este episodio es ideal para escucharlo con las luces apagadas. Consulta el episodio completo en el canal oficial de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=brYh95rvXOw