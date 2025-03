¿Te gustan los relatos de terror y los asuntos paranormales? Si es así, seguro has escuchado del youtuber Uriel Reyes.

Este youtuber se ha hecho famosos por “Relatos de la Noche”, uno de los podcast mexicanos más exitosos del mundo.

Recientemente, Uriel Reyes se ha vuelto tendencia en redes sociales, debido a que una familiar cercana ha lanzado fuertes acusaciones en su contra.

¿Has escuchado algo del tema? Si no es así, a continuación te damos un breve perfil de Uriel Reyes y abordamos los terribles señalamientos que están cimbrando su carrera como creador de contenidos.

Uriel Reyes es el cerebro detrás de “Relatos de la Noche”, un podcast dedicado a compartir historias de terror, misterio y sucesos paranormales .

El canal de Uriel Reyes ha ganado tanta popularidad que figura en el top global de Spotify, pues cada nuevo programa atrae a miles de seguidores ávidos de emociones fuertes y relatos escalofriantes.

Uriel Reyes es un comunicólogo originario de Tijuana Baja California; inició su carrera en el periodismo y la producción audiovisual.

Con el tiempo, Uriel Reyes se dedicó a la creación e implementación de estrategias de comunicación para organizaciones de la sociedad civil.

A partir de 2019, Uriel Reyes decidió enfocarse por completo en la creación de contenido, lo que lo llevó a desarrollar proyectos como:

La información disponible señala que Uriel Reyes nació en el año de 1986, aunque no se precisa en qué mes o día.

Con base en ello se puede decir que el creador de contenido tiene entre 40 y 41 años de edad.

La información disponible sobre la vida personal de Uriel Reyes es muy poca, por lo que no se pueden mencionar detalles sobre su estado civil o posibles relaciones.

Ya que no se dispone de la fecha de nacimiento de Uriel Reyes, no es posible determinar su signo zodiacal.

No hay datos públicos que indiquen si Uriel Reyes tiene hijos.

Uriel Reyes estudió Comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California. No se tienen más datos sobre formación académica posterior.

A lo largo de su carrera, Uriel Reyes ha trabajado en periodismo, producción audiovisual y en la creación e implementación de estrategias de comunicación para organizaciones de la sociedad civil.

Desde 2019, Uriel Reyes se ha dedicado por completo a la creación de contenido, destacando en el ámbito de los podcasts de terror, siendo “Relatos de la Noche” su creación más exitosa hasta la fecha.

El pasado 6 de diciembre, Uriel Reyes recibió una de las mejores noticias de su carrera: su programa “Relatos de la Noche” fue incluído dentro de los primeros 10 lugares de los podcasts más escuchados a nivel global en Spotify.

A dos meses de distancia, su situación ha dado un giro de 180 grados, pues una mujer que afirma ser su prima hermana lo ha acusado de abuso sexual.

La joven, identificada como Claudia Lerma, utilizó su cuenta personal de Facebook para exponer sus acusaciones, señalando que el youtuber presuntamente abusó sexualmente de ella desde los 13 y hasta los 14 años de edad :

<i>“Mi primo hermano, mi abusador de los 13 a 14 años. ¿Ahora quién es susceptible, Uriel Reyes Lerma? A la niña me la callaste, a la mujer la he vuelto fuerte.¿ Te acuerdas de las fotos que me querías obligar a hacer? No cambias. #urielreyes”</i>

Claudia Lerma, presunta prima hermana de Uriel Reyes