La jornada de vacunación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la CDMX se ampliaría hasta el 15 de noviembre, pero un conflicto terminó por cancelar.

Ahora la UNAM informó cuándo retomará la jornada de vacunación para las personas que quedaron rezagadas.

Aplicación de la jornada de vacunación de la UNAM es cancelada y así se atenderá a rezagados

Ante el conflicto en el que terminó la Mega Vacunación UNAM 2025, autoridades decidieron cancelar la jornada y dar una alternativa para los que serían atendidos el 15 de noviembre.

La convocatoria de la jornada de vacunación fue tan elevada que se pretendía extender al 15 de noviembre. Sin embargo, el titular de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) decidió cancelarla.

Por un comunicado, el titular Gustavo Olaiz Fernández, apuntó que la extensión de la jornada al 15 de noviembre quedaba cancelada por las agresiones que se vivieron en el último día.

“La UNAM reprueba categóricamente la violencia en cualquiera de sus expresiones. Lamentamos que este suceso, que fue la excepción, haya afectado la operación del megacentro de vacunación”. Comunicado de la UNAM.

UNAM cancela la jornada de vacunación para el 15 de noviembre. (@DGAS.UNAM)

Por otra parte, informó que los rezagados que quedaron pendientes el 14 de noviembre, se les contactará a partir del 18 del mismo mes para vacunarlos en “grupos pequeños”.

El contacto será a través de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM.

Asimismo, la agradeció a los universitarios voluntarios, así como autoridades que hicieron posible la atención de 30 mil 862 personas solo en un día de la jornada de vacunación.

Se vive enfrentamiento en la jornada de vacunación de la UNAM

La UNAM presentó como parte de su programación de salud la Mega Vacunación UNAM 2025, realizada en el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario, pero hubo agresiones de último momento.

El 10 al 14 de noviembre se realizaría la jornada de vacunación, pero en el último día hubo agresiones por parte de un grupo que exigía recibir la atención.

Según los reportes, la tarde del 14 de noviembre, un grupo de personas se acercó a la Mega Vacunación UNAM 2025 exigiendo a gritos ser vacunados.

Ante la negativa, el grupo de personas agredieron a trabajadores de la UNAM, mismo hecho por el que se desconoce el número de heridos.