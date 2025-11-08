La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) investiga la agresión contra la alumna de CCH Vallejo, así lo informó esta institución educativa de la UNAM a través de un comunicado.

De acuerdo con la información, CCH Vallejo ha brindado toda la información a la Fiscalía de CDMX sobre la alumna en muletas que fue presuntamente agredida por un vigilante.

CCH Vallejo informa que Fiscalía de CDMX investiga agresión contra alumna en muletas

CCH Vallejo emitió un comunicado para informar sobre los avances en el caso de la alumna en muletas que habría sido agredida por un personal de vigilancia UNAM de este plantel.

A través del comunicado se notificó que la Fiscalía de CDMX investiga la agresión contra alumna del CCH Vallejo, además de que se le brinda el acompañamiento a la víctima y su familia.

La dirección de CCH Vallejo se mantendrá atenta a los resultados de la investigación de la Fiscalía de CDMX y asegura que no habrá impunidad en este caso de agresión.

Asimismo, CCH Vallejo informó que se realiza la investigación administrativa interna y se realizará el nombramiento del nuevo jefe de vigilancia de este plantel de la UNAM.

Respecto a las clases presenciales y actividades administrativas en el plantel, CCH Vallejo señaló que se retomarán con normalidad el próximo lunes 10 de noviembre de 2025.