La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) votó por regresar a clases presenciales el próximo miércoles 19 de noviembre de 2025.

La decisión fue dada a conocer luego de publicarse los resultados de la encuesta con la pregunta: “¿Estás dispuesta/o a regresar a clases presenciales?”, donde el 68.3% del estudiantado respondió que sí.

Facultad de Medicina de la UNAM aclara que no habrá represalias tras volver a clases presenciales

En dicha encuesta de la Facultad de Medicina de la UNAM para volver a clases presenciales a partir del 19 de noviembre, participaron 3 mil 182 alumnos, lo que representa el 68.48% del padrón.

En la misma, la mayor parte de la comunidad votó por el regreso a clases presenciales. “¿De qué manera consideras debería realizarse?“, a lo que el estudiantado contestó:

41.5%: Regreso normal presencial

25.1%: Paro activo en línea

15.6%: Paro activo presencial

14.2%: Regreso normal en línea

En otro comunicado, la Facultad de Medicina de la UNAM aclaró que ningún estudiante podrá ser objeto de sanciones, discriminación o afectaciones académicas por participar en el movimiento estudiantil.

Hasta ahora, las siguientes facultades siguen en paro, derivado de las demandas de mayor seguridad para los estudiantes y personal de la UNAM: