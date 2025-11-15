La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que el sábado 15 de noviembre de 2025 cerrará el Mega Centro de Vacunación en la Ciudad de México (CDMX), luego de agresiones registradas a trabajadores.

Autoridades de la UNAM señalaron que hoy viernes 14 de noviembre de 2025, un grupo de personas arribó al Mega Centro de Vacunación fuera de horario de operaciones, y agredió a los trabajadores luego de que no fueran atendidos.

Mega Centro de Vacunación UNAM permanecerá cerrado este sábado por agresiones a trabajadores

La UNAM dio a conocer que su Mega Centro de Vacunación, colocado en el estacionamiento tres del Estadio Olímpico Universitario, permanecerá cerrado el sábado 15 de noviembre.

Al respecto, el titular de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM (DGAS), Gustavo Olaiz Fernández, precisó que la decisión se debe a que no se ampliará la jornada de vacunación como se tenía previsto.

Esto luego de que la tarde de hoy viernes, un grupo de personas arribó al Mega Centro de Vacunación y agredió a los trabajadores que se encontraban en el lugar.

Todo se originó, debido a que lo atacantes arribaron al Mega Centro de Vacunación fuera de horario, pero pese a ello exigieron al personal que fueran atendidos.

UNAM (Cuartoscuro)

Los trabajadores de la UNAM dieron la indicación que esto no sería posible, pero los invitaron a acudir el sábado 15 de noviembre para recibir su dosis.

Ante la negativa, el grupo de personas agredió al personal, y los golpeó en repetidas ocasiones.

Posteriormente se retiraron del lugar, sin que su agresión tuviera consecuencias legales.

La UNAM informó que quienes no alcanzaron a ser vacunados este viernes, serán contactados a partir del martes 18, para conocer la sede donde recibirán su dosis.

Por la agresión, la UNAM condenó la violencia contra sus trabajadores, y lamentó que esta haya repercutido en las operaciones del Mega Centro de Vacunación.